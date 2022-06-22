В Эстонии заявили об «имитации» Россией на учениях ракетных ударов по странам Балтии

Власти Эстонии считают, что Россия в ходе учений якобы провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии, заявил глава минобороны страны Калле Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR.

«По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами», – передает его слова РИА «Новости».

Лаанет утверждает, что в российских учениях, в ходе которых якобы отрабатывают нападение на страны Балтии, нет ничего нового. «Но раскрытие такой деятельности поможет объяснить нашим союзникам необходимость укрепления восточного крыла НАТО. Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня», – сказал министр.

Он также поблагодарил эстонские спецслужбы, которые, по его мнению, установили и раскрыли информацию о направлении пуска ракет на российских учениях.

«Разведка и раннее предупреждение всегда имели для меня ключевое значение, потому что нам нужно знать, что планирует наш потенциальный противник, что он отрабатывает, в какой момент материализуются какие-то уровни угрозы, чтобы наши резервные силы и союзники могли быть к этому готовы», – подчеркнул Лаанет.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.