Подполковника самарского УФСБ арестовали за похищение криптовалюты у хакера

Подполковник управления ФСБ по Самарской области Дмитрий Демин арестован военным судом в Москве по делу о похищении криптовалюты у хакера, сообщил источник в правоохранительных органах.

«235-й Гарнизонный военный суд месяц назад арестовал подполковника УФСБ по Самарской области Дмитрия Демина по обвинению в особо крупном мошенничестве. А 21 июня ему был продлен срок содержания под стражей до начала августа», – сказал собеседник ТАСС.

По данным источника, Демин более года назад принимал участие в оперативно-разыскных мероприятиях по пресечению деятельности хакеров в Сызранском районе Самарской области.

«При его участии был задержан Мочалов А. О., который подозревался в том, что с помощью специальной программы пытался получить доступ к информационной системе объектов информационной инфраструктуры. Но потом сам Мочалов обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже у него криптовалюты после общения с сотрудниками ФСБ. По его словам, ущерб от их действий составляет «несколько миллионов рублей», – продолжил собеседник.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, и одним из обвиняемых стал Демин.

В 235-м Гарнизонном военном суде подтвердили сообщение о продлении подполковнику ареста.

«21 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Демину, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), на срок до 1 августа 2022 года», – пояснили там.

В Сызранском городском суде уточнили, что Мочалов привлечен к уголовной ответственности. Он признан виновным по статье «Использование компьютерных программ для несанкционированного копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на год.

Ранее 235-й Гарнизонный военный суд арестовал старшего оперуполномоченного службы собственной безопасности УФСБ по Самарской области капитана Ивана Гудкова по обвинению во взятке на сумму около 2,3 млн рублей. Сам обвиняемый вину не признает.