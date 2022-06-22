Захарова анонсировала практические ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининград

Ответ России на запрет российского транзита через Литву в Калининград будет практическим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», – передает ее слова ТАСС.

«К вопросу относительно того, какими они будут. <...> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», – отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что некоторые представители Запада обвиняют Россию в начале глобального продовольственного кризиса.

Она обратила внимание на статьи и прочие материалы, распространяющиеся в рамках информационной кампании Запада по дискредитации России и обвинения в создании угрозы глобальной продовольственной безопасности.

«В последнее время мы констатируем все больше заявлений западных представителей и, к сожалению, представителей международных организаций, в том числе ООН, об угрозе масштабного продовольственного кризиса из-за дефицита зерновых и удобрений на мировых рынках, которые якобы спровоцированы действиями России на Украине. Это ложь. Эти заявления лживы по своей сути – не только по форме, но и по содержанию», – сказала представитель МИДа.

При этом Россия готова и далее выполнять обязательства по экспорту зерновых, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

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