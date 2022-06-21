Мишустин: Страны ЕАЭС будут стимулировать импортозамещение

Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) будут стимулировать импортозамещение, но уже сейчас обеспечивают себя всеми видами продовольствия, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Продовольственную безопасность глава правительства назвал одной из важных тем на повестке ЕАЭС. «Государства союза полностью обеспечивают себя ключевыми видами продовольствия и сельскохозяйственных товаров. При этом мы будем и в дальнейшем защищать интересы наших производителей, стимулировать импортозамещение, создавать общий рынок в агропромышленном комплексе», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он подчеркнул, что давление Запада на отдельные государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усиливается. «Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, и поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща», – сказал премьер.

«В текущей ситуации должна быть продолжена работа по созданию условий для нормального функционирования бизнеса. Для этого в том числе корректируются правила единого таможенного, таможенно-тарифного, нетарифного и технического регулирования. Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговых операциях между нами», – отметил он.

Мишустин пояснил, что страны ЕАЭС должны продолжать работу по импортозамещению внутри союза. «Речь идет о приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции», – уточнил глава правительства России.

«Нельзя снижать темпы работы, запущенной на площадке союза в рамках климатической повестки. В ЕАЭС здесь есть значительный потенциал для взаимодействия, нужно ускорить подготовку и принятие общей политики на данном треке», – заключил Мишустин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.