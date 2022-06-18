Шапша заявил о готовности иностранных автопроизводителей вернуться на рынок России

Часть иностранных компаний могут возобновить работу по сборке машин на заводах в Калужской области.

Об этом в рамках Петербургского экономического форму заявил глава Калужской области Владислав Шапша РИА «Новости».

«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс», – отметил он.

При этом он отметил, что часть компаний навряд ли смогут начать полноценную работу в регионе до конца года.

В Калужской области располагаются три автомобильных завода – «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», «ПСМА Рус» и «Вольво».

Губернатор добавил, что сейчас приостановка работы предприятий связана с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Министерства промышленности и торговли, продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить 750 тыс. штук, что на 55% меньше, чем в прошлом году.