Джонсон не захотел принимать Евровидение в Британии

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Джонсон не захотел принимать Евровидение в Британии
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил надежду, что ежегодный конкурс песен Евровидение все-таки пройдет на Украине, так как именно эта страна одержала победу в 2022 году.
«Украинцы выиграли музыкальный конкурс «Евровидение». Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы оно прошло в нашей стране... Факт в том, что они победили и они заслуживают этого. Я верю, что могут провести его, и я уверен, что они должны провести его», – заявил он в эфире телеканала Sky News, передает РИА «Новости».
Также Джонсон сказал, что Киев уже сейчас выглядит «намного оживленнее», чем ранее. Люди выходят на улицу, едят в кафе и ресторанах. Чего «этого не было даже несколько недель назад», сказал британский политик.
Ранее организаторы Евровидения заявили о невозможности провести конкурс на Украине.
Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей
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В России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».
Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.
Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.
По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.
Политолог: Визовый режим создаст сложности уехавшим на Украину россиянам
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«Введение визового режима скажется лишь на тех россиянах, которые подались на Украину или уехали в третьи страны, и ради пиара приезжают в Киев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян.
«Вопрос введения визового режима для россиян обсуждался на Украине давно. Его впервые подняли еще во времена правления Виктора Ющенко. И, положа руку на сердце, давайте признаем: этот режим между Москвой и Киевом де-факто действует уже несколько лет», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По словам собеседника, «условный отсчет надо вести с момента, когда Украина ввела электронное декларирование въезда граждан РФ, особенно для мужчин». «Поэтому текущее решение Зеленского принципиально вряд ли изменит ситуацию коренным образом», – подчеркнул он.
«Единственное, кому это создаст реальные сложности, так это тем россиянам, которые уже подались на Украину. Им теперь будет непросто там находиться, поскольку потребуется экстренно оформлять эти визы, либо покидать Украину. Сложно придется и тем, кто сейчас уехал в Израиль, Италию или еще какую-то европейскую страну и отсиживается там, планируя посещать Киев для собственного пиара», – рассуждает эксперт.
Корнилов также отметил, что «за счет небольшого пассажиропотока между государствами, это решение не затронет большое количество людей». «Я надеюсь, что со сменой власти на Украине между нашими странами восстановятся дружеские партнерские отношения, а все эти решения будут отменены новым нормальным правительством», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. «Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
При этом Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран. А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кулеба пожаловался Западу на российскую артиллерию
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз.
«Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх», – написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs, передает РИА «Новости».
Также, по словам Кулебы, помощь Украине должны были оказать «намного раньше», ее все еще «слишком мало», а Киеву нужно тяжелое вооружение из «различных источников».
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Ранее стало известно, что договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально. Так, Украина не получит штурмовые самолеты и танки.
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Украина пожаловалась на предложения «прекратить сопротивление»
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Политики ряда арабских государств, стран Африки и Азии «вежливо попросили» Украину «просто прекратить сопротивление» российским силам, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, «нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир». Он заявил, что «последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Affairs.
Он рассказал, что в беседах с ним «политики в странах Африки, Азии, арабских государствах» начинали «разговоры с подтверждения поддержки перед тем, как сделать крутой поворот, вежливо попросив» Киев «просто прекратить сопротивление». Как заявил министр, «это немыслимое предложение». По его словам, страны желают разблокировать экспорт зерна, «пожертвовав независимостью Украины».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой. Он в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. СМИ заявили, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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США побоялись доверить Украине беспилотники Gray Eagle
Продажа американских беспилотников MQ-1C Gray Eagle Украине приостановлена, сообщают информационные агентства.
Reuters поясняет, что возражения против сделки вызваны опасениями США, которые не исключают, что «радар и оборудование для наблюдения» на БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если попадут в руки России». Киев должен был получить четыре БПЛА стоимостью 10 млн долларов каждый. Сделку одобрил Белый дом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Reuters не указывает, когда Вашингтон примет окончательное решение, передает РИА «Новости».
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Сделка может быть связана с испытаниями беспилотников в боевых условиях.
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Лондон оправдал визит Джонсона в Киев страхом перед российской разведкой
Визит британского премьера Бориса Джонсона на Украину был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес выступил в поддержку Джонсона в связи с критикой, которой тот подвергся из-за поездки на Украину вместо выступления на климатическом мероприятии в Англии, пишет «Европейская правда».
Кроме того, Уоллес заявил, что подобные «поездки организуют в полной секретности», ведь «Россия все еще обстреливает Украину ракетами». Он заявил, что «время таких визитов – это, как правило, прерогатива принимающей стороны», но Джонсон «хотел посетить Украину за десять дней до саммита НАТО».
По словам министра, Британия сейчас должна делать все возможное для поддержки Украины. По его версии, некоторые внутренние проблемы страны – например, рост цен на топливо и газ – частично связаны с российской спецоперацией на Украине.
Напомним, некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере. Встреча в Донкастере была важна из-за раскола в партии.
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Украина признала потерю половины военной техники
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Украинские войска за время боевых действий потеряли до 50% военной техники, сообщил замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко.
Карпенко отметил, что «говорит только о тяжелом вооружении». «На сегодняшний день мы имеем примерно 30–40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом мы потеряли примерно 50%», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Лигу».
Как заявил Карпенко, Украина потеряла 1,3 тыс. БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Оценивая западные поставки, он сообщил, что Украина «получила большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% потребностей».
По его словам, Украине «нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки». Кроме того, «очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня», сказал он, добавив, что ВСУ нужно восполнить 700 артиллерийских систем, которые были уничтожены в боях, а от Запада поступило только 100.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. На Западе договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтвердили официально. Так, Украина не получит штурмовые самолеты и танки.
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Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Посол объяснил конфликт на Украине попытками США удержать роль гегемона
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Истоки нынешнего конфликта связаны не с Украиной, а с попытками США удержать роль гегемона, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В статье для Newsweek Антонов заявил, что «обстановка на Украине накалена до предела», в «круговорот событий в Восточной Европе втягивается все больше стран», а «негативные последствия кризиса евробезопасности в разных проявлениях стремительно распространяются по всему миру», передает ТАСС.
Как указал посол, «глобальный характер происходящего свидетельствует, что истоки нынешнего конфликта – не в Украине». По его мнению, «речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя «путеводной звездой» для всех государств».
Антонов считает, что кризис возник из-за «пренебрежения» стран Запада национальными интересами России, «системообразующего фактора мироустройства». По его словам, «элиты, пребывая в эйфории после распада СССР, убедили себя в победе в холодной войне», а некоторые мыслители «даже говорили о «конце истории».
Дипломат отметил, что в начале 1990-х годов «Россия была ослабленной, находилась на перепутье». Подобное уже случалось, но страна всегда «выходила окрепшей, а нация мобилизованной». США же попытались агрессивно навязать России «демократические» идеалы, зачастую чуждые россиянам», а также «все ближе подступали к нашим рубежам».
Антонов заявил, что сейчас «мир трансформируется в сторону полицентричности», в связи с чем как никогда важна роль Совета Безопасности ООН в «обеспечении равной и неделимой безопасности для всего глобального сообщества». Он призвал «свыкнуться с мыслью о невозможности построения мироустройства, в котором все страны должны следовать указаниям Вашингтона, а западные ценности будут стоять выше закона».
Попытки Вашингтона задушить Россию санкциями не работают и усугубляют положение дел в американской экономике, заявил Антонов, отметив, что «в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать». Действия США «никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины», заявил посол.
Он подчеркнул, что накачивание Киева американским оружием – это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами. По его словам, «США надо прекратить тешить себя иллюзиями о «разгроме» нашей страны», Россия и США обречены на взаимодействие, ведь «мы – великие державы, которые несут особую ответственность за мир на Земле».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Мединский заявил о желании Польши восстановить Речь Посполитую
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский предположил, что Польша стремится восстановить Речь Посполитую.
Мединский на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что «Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии», причем «иногда это у них получалось». «Наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой», – приводит его слова RT.
Он считает, что «это очень опасно в первую очередь для самой Украины». Мединский призвал Киев «задуматься». По его мнению, «все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Дуда «официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.
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