Джонсон не захотел принимать Евровидение в Британии

Посол объяснил конфликт на Украине попытками США удержать роль гегемона

Истоки нынешнего конфликта связаны не с Украиной, а с попытками США удержать роль гегемона, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В статье для Newsweek Антонов заявил, что «обстановка на Украине накалена до предела», в «круговорот событий в Восточной Европе втягивается все больше стран», а «негативные последствия кризиса евробезопасности в разных проявлениях стремительно распространяются по всему миру», передает ТАСС.

Как указал посол, «глобальный характер происходящего свидетельствует, что истоки нынешнего конфликта – не в Украине». По его мнению, «речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя «путеводной звездой» для всех государств».

Антонов считает, что кризис возник из-за «пренебрежения» стран Запада национальными интересами России, «системообразующего фактора мироустройства». По его словам, «элиты, пребывая в эйфории после распада СССР, убедили себя в победе в холодной войне», а некоторые мыслители «даже говорили о «конце истории».

Дипломат отметил, что в начале 1990-х годов «Россия была ослабленной, находилась на перепутье». Подобное уже случалось, но страна всегда «выходила окрепшей, а нация мобилизованной». США же попытались агрессивно навязать России «демократические» идеалы, зачастую чуждые россиянам», а также «все ближе подступали к нашим рубежам».

Антонов заявил, что сейчас «мир трансформируется в сторону полицентричности», в связи с чем как никогда важна роль Совета Безопасности ООН в «обеспечении равной и неделимой безопасности для всего глобального сообщества». Он призвал «свыкнуться с мыслью о невозможности построения мироустройства, в котором все страны должны следовать указаниям Вашингтона, а западные ценности будут стоять выше закона».

Попытки Вашингтона задушить Россию санкциями не работают и усугубляют положение дел в американской экономике, заявил Антонов, отметив, что «в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать». Действия США «никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины», заявил посол.

Он подчеркнул, что накачивание Киева американским оружием – это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами. По его словам, «США надо прекратить тешить себя иллюзиями о «разгроме» нашей страны», Россия и США обречены на взаимодействие, ведь «мы – великие державы, которые несут особую ответственность за мир на Земле».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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