Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей

Эксперт назвал цели наступления ВС России в Харьковской области

«ВСУ пытаются ударить во фланг нашей группировки в Харьковской области, чтобы отвлечь силы от наступления российской армии на Славянск. Вместе с тем нам важно выдавить украинскую армию от границ с Белгородской областью», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию об активных действиях российской армии к северу от Харькова.

«На Харьковском направлении российская армия сейчас решает тактические проблемы», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал появившуюся в Telegram-канале «Рыбарь» информацию о контрнаступлении российской армии на севере Харьковской области – в районе Русской Лозовой и Дементиевки, примерно в 30 километрах севернее областного центра. Источник Telegram-канала сообщал, что цель российских военных находится к востоку от Харькова. Сообщается, что военные планируют занять поселок Старый Салтов и село Верхний Салтов на западном берегу Северского Донца, чтобы не дать противнику возможности навести переправу на восточный берег этой реки.

«В Старом Салтове держали оборону силы Народной милиции ЛНР, но они ушли оттуда месяц назад. Дементьевск, Русская Лозовая, Верхний Салтов пока заняты силами киевского режима. Сейчас идут бои за эти населенные пункты, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины от границы с Белгородской областью», – отметил Онуфриенко.

«В районе Верхнего и Старого Салтова бои идут в течение пяти дней. С этого района киевским режимом постоянно наводятся переправы на левый берег Северского Донца. По этим переправам идет переброска диверсионно-разведывательных групп, – отметил эксперт. – По всей видимости, цель этой операции – ударить во фланг нашей группировке, создать угрозу, чтобы мы перебросили часть сил, которые сейчас находится на Славянском направлении, в Харьковскую область. Чтобы угрозы не было, эти переправы постоянно уничтожались, но сейчас, предположительно, и принято кардинальное решение по занятию Верхнего и Старого Салтова».

«Диспозиция по Харьковской области не указывает, что там ожидается какое-то крупное наступление с далеко идущими целями. Явно там используются ограниченные средства. Решаются тактические проблемы без выхода на главные стратегические направления. Понятно, что сейчас в центре внимания Славянско-Краматорская группировка ВСУ», – отметил эксперт.

Онуфриенко также указал на пленение в районе Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне ВСУ – о чем ранее сообщили украинские СМИ. «Взятие в плен под Харьковом двух американских наемников косвенно указывает, что определенные успехи на Харьковском направлении есть. Пленение наемников – это еще и удар по имиджу киевского режима, – отметил собеседник. – С политической точки зрения лучше взять в плен двух американских наемников, чем двести бойцов ВСУ. Но я не уверен в том, что этих наемников отправили бы в крайне опасную точку – например, туда, где ожидалось бы отступление ВСУ».

«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».

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