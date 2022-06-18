Историк рассказал о перспективах Херсона в составе России

Херсон – это наша земля и наши люди. Мы никогда не должны забывать об этом, сейчас главная задача России – обеспечить спокойное и безопасное развитие региона, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. Днем основания Херсона считается 18 июня. В 1778 году в этот день российская императрица Екатерина II подписала указ о строительстве крепости и верфи.

«18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая подписала указ об основании крепости и верфи, которые были заложены уже 19 октября того же года. То есть регион сразу наполнился промышленной жизнью. Именно Херсон стал первой базой Черноморского флота России. Его основатель – князь Потемкин Таврический – впоследствии стал фаворитом Екатерины, и многое сделал для освоения южных малороссийских земель», – напомнил член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин, добавив, что позднее Потемкин основал рядом верфь и город Николаев для дальнейшего освоения территории Причерноморья.

В 1790 году в Херсоне был создан завод по производству артиллерийских орудий, что заметно усилило обороноспособность южных рубежей России. «Впоследствии именно сталелитейное производство стало одной из основополагающих отраслей промышленности на всем юге России», – отметил собеседник.

О русском происхождении Херсона по сей день напоминают дома в исторической части города, названия улиц с фамилиями прославленных русских полководцев и выдающихся исторических личностей. Херсон активно развивался не только в имперский, но и советский период, уже с середины XIX века город стал центром заготовки и переработки сельхозпродукции, здесь был построен чугунолитейный завод. «В период независимой Украины началась постепенная деградация региона, как в умственном, так и в промышленном плане. Основной деятельностью Херсонщины стал выпуск сельхозпродукции», – указал историк.

В ходе специальной военной операции российские военные взяли Херсон под контроль 2 марта, а 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. «Российские военно-гражданские администрации сразу начали восстанавливать промышленность региона, чтобы жители могли зарабатывать. Сейчас главная задача России – обеспечить спокойное и безопасное развитие этого региона. В ближайшее время на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы и народ сам определит свою судьбу. А жители Донбасса уже восемь лет доказывали свое право жить в Большой России. Несколько дней назад ВСУ нанесли удар по роддому в Донецке, для меня это не власть и не военные, а преступники и террористы... После победы будет справедливо провести над ними трибунал», – подчеркнул Макушин.

Историк убежден, что херсонские судостроительные заводы смогут в перспективе строить корабли для Черноморского флота России. По его словам, для это есть необходимый потенциал, в том числе трудовые ресурсы, светлые головы и промышленная база. «Естественно, потребуются вложения. Но это наша земля и наши люди. Мы никогда не должны забывать об этом, как это произошло в конце прошлого столетия, когда мы были очарованы Западом, прельстились его ценностями, но сейчас уже излечились от всего этого. То же самое происходит сейчас на Украине. Народ Донбасса и Крыма это уже понял – возможность сохранить себя есть только в пределах Большой России», – подытожил Макушин.

В исторический день рождения Херсона в городе проходят праздничные мероприятия при участии партии «Единая Россия». В субботу депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич поздравил горожан с праздником.