В день рождения Херсона «Единая Россия» организовала праздничные мероприятия

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подвоз питьевой воды в Донецке приостановили из-за обстрелов ВСУ
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В день рождения Херсона «Единая Россия» организовала праздничные мероприятия
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В исторический день рождения города Херсона, в городе с участием местных жителей с помощью партии «Единая Россия» были организованы праздничные мероприятия.
Так, 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая издала указ об основании крепости и верфи, и уже 19 октября 1778 года были заложены крепость, верфь и город, получивший название Херсон в честь Херсонеса Таврического.
С 2003 года празднование дня города перенесли на сентябрь.
«Жители Херсона очень хотели, чтобы им вернули возможность празднования Дня города именно в июне. Тогда историческая справедливость будет восстановлена. Мы с добровольцами гуманитарной миссии «Единой России» и херсонцами решили не ждать, когда соответствующее решение будет принято ВГА и организовали праздничные мероприятия сами», – заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, поздравив горожан с праздником.
В честь дня города были подготовлены ряд мероприятий гуманитарной миссией «Единой России».
Так, городской общественный транспорт, троллейбусы накануне украсили наклейками «Херсон –город с русской историей». Утром 18 июня добровольцы гуманитарного центра вместе с руководителем гуммиссии партии по направлению «Юг», депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем и местными жителями возложили цветы к памятнику основателя Херсона Григорию Потемкину.
«Я хочу, чтобы Херсон процветал, чтобы был успешным, чтобы люди были счастливы, чтобы мы были довольны всем. Настоящий день рождения у нашего города сегодня – 18 июня!», – поделилась жительница Херсона.
В литературном музее, филиале Херсонского краеведческого музея, открыли передвижную выставку государственного мемориального музея А.В. Суворова Санкт-Петербурга. Она продлится еще несколько недель.
«Выставка называется «Суворов – путь в бессмертие», рассказывает она о деятельности Суворова, его эпохе, семье, об ордене Суворова и истории музея. <...> В течение года она путешествовала по ДНР и ЛНР, была в разных южных регионах России, побывала в Петербурге и его окресностях и вот теперь доехала до Херсона», – рассказал начальник службы просветительской и патриотической работы Санкт – Петербургского музея А.В.Суворова Артемий Тучапский.
Также херсонцам подарили эксклюзивные открытки с видами города. Накануне был запущен фотоконкурс «Херсон глазами жителей».
Часть почтовых открыток с видами Херсона переданы в краеведческий музей. А часть раздали жителям, посетителям центра гуманитарной помощи «Единой России» в честь Дня города.
Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
«Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Президент «Курчатовского института» рассказал, как «мальчики» Чубайса обдирали ученых
Анатолий Чубайс не выстроил в «Роснано» систему превращения научных идей в рыночный товар, менеджеры «в бриллиантовых запонках» видели в ученых только объекты для получения денег, заявил на сессии ПМЭФ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Чубайс, когда его еще не назначили (в «Роснано»), я его позвал на дачу и сказал: «Толя, я могу научить тебя, как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику»... Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал», – поделился подробностями Ковальчук, передает РИА «Новости».
По его словам, проблема заключалась в том, что в «Роснано» работали ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой – «инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах», это нужно было соединить.
Ковальчук также добавил, что «инноваторы» от «Роснано» хотели получить от ученых большую долю денег, «ободрать их как липку». Поэтому не получилось выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину
Польша имеет виды на Западную Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что на это придется реагировать.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко заявил, что Варшава захотела заполучить территории, поскольку за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.
«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», – отметил президент Белоруссии.
Между тем Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», – сказал он.
«А вот они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – отметил глава Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД ранее описывала пять сценариев территориального будущего Украины.
Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.
По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам, обернется хаосом, передает РИА «Новости».
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ
Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк», загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
«Финляндия сказала, что мы не будем (покупать – прим. ВЗГЛЯД) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта «Криогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании 21 мая.
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Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей
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В России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».
Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.
Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.
По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.
Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Политолог: Визовый режим создаст сложности уехавшим на Украину россиянам
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«Введение визового режима скажется лишь на тех россиянах, которые подались на Украину или уехали в третьи страны, и ради пиара приезжают в Киев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян.
«Вопрос введения визового режима для россиян обсуждался на Украине давно. Его впервые подняли еще во времена правления Виктора Ющенко. И, положа руку на сердце, давайте признаем: этот режим между Москвой и Киевом де-факто действует уже несколько лет», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По словам собеседника, «условный отсчет надо вести с момента, когда Украина ввела электронное декларирование въезда граждан РФ, особенно для мужчин». «Поэтому текущее решение Зеленского принципиально вряд ли изменит ситуацию коренным образом», – подчеркнул он.
«Единственное, кому это создаст реальные сложности, так это тем россиянам, которые уже подались на Украину. Им теперь будет непросто там находиться, поскольку потребуется экстренно оформлять эти визы, либо покидать Украину. Сложно придется и тем, кто сейчас уехал в Израиль, Италию или еще какую-то европейскую страну и отсиживается там, планируя посещать Киев для собственного пиара», – рассуждает эксперт.
Корнилов также отметил, что «за счет небольшого пассажиропотока между государствами, это решение не затронет большое количество людей». «Я надеюсь, что со сменой власти на Украине между нашими странами восстановятся дружеские партнерские отношения, а все эти решения будут отменены новым нормальным правительством», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. «Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
При этом Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран. А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров с завтрашнего дня, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».
Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.
«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.
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