В день рождения Херсона «Единая Россия» организовала праздничные мероприятия

В исторический день рождения города Херсона, в городе с участием местных жителей с помощью партии «Единая Россия» были организованы праздничные мероприятия.

Так, 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая издала указ об основании крепости и верфи, и уже 19 октября 1778 года были заложены крепость, верфь и город, получивший название Херсон в честь Херсонеса Таврического.

С 2003 года празднование дня города перенесли на сентябрь.

«Жители Херсона очень хотели, чтобы им вернули возможность празднования Дня города именно в июне. Тогда историческая справедливость будет восстановлена. Мы с добровольцами гуманитарной миссии «Единой России» и херсонцами решили не ждать, когда соответствующее решение будет принято ВГА и организовали праздничные мероприятия сами», – заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, поздравив горожан с праздником.

В честь дня города были подготовлены ряд мероприятий гуманитарной миссией «Единой России».

Так, городской общественный транспорт, троллейбусы накануне украсили наклейками «Херсон –город с русской историей». Утром 18 июня добровольцы гуманитарного центра вместе с руководителем гуммиссии партии по направлению «Юг», депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем и местными жителями возложили цветы к памятнику основателя Херсона Григорию Потемкину.

«Я хочу, чтобы Херсон процветал, чтобы был успешным, чтобы люди были счастливы, чтобы мы были довольны всем. Настоящий день рождения у нашего города сегодня – 18 июня!», – поделилась жительница Херсона.

В литературном музее, филиале Херсонского краеведческого музея, открыли передвижную выставку государственного мемориального музея А.В. Суворова Санкт-Петербурга. Она продлится еще несколько недель.

«Выставка называется «Суворов – путь в бессмертие», рассказывает она о деятельности Суворова, его эпохе, семье, об ордене Суворова и истории музея. <...> В течение года она путешествовала по ДНР и ЛНР, была в разных южных регионах России, побывала в Петербурге и его окресностях и вот теперь доехала до Херсона», – рассказал начальник службы просветительской и патриотической работы Санкт – Петербургского музея А.В.Суворова Артемий Тучапский.

Также херсонцам подарили эксклюзивные открытки с видами города. Накануне был запущен фотоконкурс «Херсон глазами жителей».

Часть почтовых открыток с видами Херсона переданы в краеведческий музей. А часть раздали жителям, посетителям центра гуманитарной помощи «Единой России» в честь Дня города.