Путин назвал основные задачи для экономики

Президент Владимир Путин на юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что необходимо составить условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстанавливать спрос и кредитование экономики.

Также Путин указал, что 16,7% – это большая инфляция. «Мы будем работать над ее снижением», – указал российский лидер, трансляция пленарного заседания ведется на канале ПМЭФ на Rutube.

При этом он подчеркнул, что инфляция в России продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется.

Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.

В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.

Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».