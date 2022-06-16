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Лавров рассказал о продаже на черном рынке поставленных Украине Stinger и Javelin
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Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
«Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
В Кремле пообещали жестко общаться с США
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».
«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.
«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.
В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь»
Российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям, заявили в Ростехе.
«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».
Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С».
Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели.
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В США отреагировали на новости о пленных американцах
Американская администрация слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – цитирует Кирби РИА «Новости».
Он добавил, что Вашингтон призывает американцев не ездить на Украину и не участвовать в военных действиях в этой стране. Кирби добавил, что есть другие способы поддержать Киев.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.
Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.
Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
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Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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В Пентагоне назвали ежедневные потери армии Украины
США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
«В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
При этом отмечалось, что подсчет убитых ведется всегда чрезвычайно затруднительно, а цифры носят предварительный характер.
«В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», – сказал американский генерал.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду.
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Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ
Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».
В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777 и управляемые боеприпасы РСЗО, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм.
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Власти назвали причины громкого хлопка над Курском
Громкий хлопок, раздавшийся в небе над Курском, произошел из-за действий российских военных, сообщили в правительстве Курской области.
«Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», – цитирует сообщение правительства РЕН-ТВ.
Отмечается, что, возможно, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.
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Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.
В столицу Украины в четверг прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.
На видео со встречи попал и Кулеба. Он пришел с костылем, одна нога у него в гипсе, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
Арахамия назвал число ежедневных потерь ВСУ в Донбассе
Каждый день украинская сторона теряет порядка 1 тыс. военных, из них погибают по несколько сотен человек, заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.
Всего каждые сутки ВСУ теряют от 200 до 500 человек убитыми, заявил Арахамия в интервью Axios.
По его словам, количество потерь существенно возросло в последние две недели боев. Арахамия пояснил, что в мобилизационном резерве страны есть порядка 2 млн человек, сейчас же в армии числится около 1 млн.
Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.
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Воевавшего на Украине канадского генерала обвинили в сексуальном насилии
Канадского генерала в отставке Тревора Кадье, ездившего на Украину воевать на стороне Киева, обвинили в сексуальном насилии, которое якобы было совершено около 30 лет назад, сообщают местные СМИ.
Кадье подал в отставку в апреле 2022 года, он отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщил телеканал CTV, передает РИА «Новости».
Обвинения предъявил глава военной полиции Канады генерал Саймон Трюдо. Они касаются инцидентов, которые якобы имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне, расположенном в провинции Онтарио.
Кадье должен был стать главнокомандующим Канадской армией в сентябре 2021 года, но его назначение приостановили, поскольку в отношении него расследовались «исторические обвинения», которые сам генерал тогда называл ложными.
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Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли на Украину
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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.
«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», – цитирует РИА «Новости» ведущую утреннего выпуска новостей.
Также телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.
Отмечается, что информация о приезде Драги, Макрон и Шольц сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.
В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.
Эксперты оценили перспективы пленных американских наемников ВСУ
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«Украинская сторона прекрасно понимает, что каждый факт попадания иностранных наемников в плен – это немой укор в адрес западных стран. Поэтому они прилагают максимум усилий, чтобы ничего подобного не происходило», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России политолог Максим Григорьев. Ранее издание The Daily Telegraph опубликовало имена попавших в плен под Харьковом американских наемников.
«Совершенно очевидно, что ВС Украины и нацподразделения, в составе которых есть иностранцы, когда возникает угроза пленения, пытаются в первую очередь их эвакуировать. Если не получается – тогда ликвидировать и убрать тела», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
«Украинцы прекрасно понимают, что каждый факт попадания иностранных наемников в руки объединенных сил ЛНР, ДНР и России – это немой укор в адрес западных стран и повод для взаимодействия с ними. Поэтому предпринимаются все силы, чтобы иностранные военные не попали в плен», – отметил эксперт.
«Вместе с тем важно учитывать, что часть наемников – это бывшие или действующие военные зарубежных стран либо сотрудники спецслужб. Это является отягчающим фактором в данной ситуации», – добавил он.
«Также иностранные наемники – вполне весомый трофей для любых сил – и для ополченцев республик, и для российской армии. При этом, уверен, что они могут сдаваться в плен любым из них, зная, что их здоровью ничего не угрожает. Хотя ополченцы к наемникам относятся несколько жестче, чем россияне», – полагает Григорьев.
«Совсем иначе обстоят дела, если наемники причастны к военным преступлениям на территории республик. В таком случае им, конечно, выгоднее сдаваться в плен к россиянам в надежде избежать смертной казни.
Однако, когда факт причастности к преступлениям будет установлен, наши Вооруженные силы могут их выдать республиканским властям и там их будут судить по законам ЛНР и ДНР», – отметил собеседник.
«Конгрессмен Адам Кинзингер – один из республиканских ястребов – тут же заявил, что эти наемники якобы служили в рядах регулярной украинской армии. И поэтому, дескать, попадают под действие Женевской конвенции. Роберт О'Нил – бывший морпех, участвовавший в ликвидации Усамы бен Ладена, – посоветовал морально готовиться к смертному приговору для наемников», – отметил в этой связи политолог-американист Малек Дудаков, комментируя реакцию американских политиков на ситуацию с наемниками под Харьковом.
«В США, в отличие от Британии, никто из официальных лиц не призывал ехать воевать за Украину. Поэтому команда Байдена, как она любит это делать, постарается снять с себя ответственность за судьбу наемников. Однако они попробуют использовать повод с их судом, чтобы попытаться вернуть интерес к Украине среди американцев, которые на фоне кризиса уже про нее позабыли», – допускает Дудаков.
Накануне стало известно о том, что двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph. В частности, сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что они могли быть пленены после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова.
Также в публикации издания отмечается, что Друке и Хьюин являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции. Белый дом, к слову, уже в курсе об этом, однако пока не может подтвердить достоверность сведений о пленении. Об этом заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«И мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий», – добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев. В то же время The New York Times сообщает, что семьи Друке и Хьюина также в курсе случившегося. «Алекс сразу сказал мне, что хочет использовать свои навыки для обучения украинцев обращению с американским оружием. Он не женат, у него нет детей и у него есть подготовка и опыт. И он считал это своим долгом», – цитирует издание мать Друке.
«Энди сделал нелегкий выбор, он сделал правильный выбор, – сквозь рыдания сказала Джой Блэк, невеста Хьюина, – Энди отправился туда не за приключениями. Он просто хотел помочь». Также семьи Хьюина и Друке сказали, что в последний раз общались с военнослужащими 8 июня, когда те их предупредили, что будут вне зоны досягаемости в течение нескольких дней.
Таким образом, западная пресса, включая CNN и The Sun, не видит ничего предосудительного в том, что американцы решили отправиться за более чем 8 тыс. километров с целью попытать счастья в военном конфликте на территории Украины, и выставляет их героями.
Примечательно, что все это происходит на фоне истории с британскими наемниками, приговоренными в ДНР к смертной казни. Они по-прежнему не подали прошений о помиловании, и более того – Лондон не захотел обращаться в Донецк для разрешения ситуации вокруг Шона Пиннера и Эйдена Эслина.
Что касается Друке и Хьюина, то о них также известно следующее. Первый служил сержантом в американской армии в Ираке. Второй четыре года провел в корпусе морпехов США, но ранее в боях не участвовал. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает «Коммерсант».
Позже бойцы «Багета» рассказали, что под Харьковом был бой: отряд из десяти «заукраинцев» против двух российских танков Т-72 в сопровождении около 100 пехотинцев. В какой момент после одного из взрывов в отряде не досчитались Друке и Хьюина. Затем их искали украинские военные с БПЛА, но ни тел, ни вещей, ни обмундирования найти не смогли.
После этого украинская разведка передала отряду информацию, согласно которой двое американцев попали в плен к российским военным, в связи с чем сослуживцы сделали вывод, что речь идет именно о Друке и Хьюине.
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В Минобороны заявили о срыве эвакуации с «Азота» по вине Киева
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Киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами, рассказал Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня», – сообщил Мизинцев, передает Telegram-канал ведомства.
Из промзоны комбината велся беспорядочный огонь по жилым кварталам с помощью 120-миллиметровых минометов, а позже и из танковых пушек.
Подчеркивается, что препятствия для выхода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке отсутствуют, кроме решения киевских властей и националистов удерживать людей в качестве живого щита.
По его словам, Киев лицемерно не отдал боевикам приказ прекратить наступление и фактически назначил их «мучениками», как это было на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
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