Эксперт: С угрозами будущего для детей в интернете нужно бороться уже сейчас 16 июня 2022, 19:04

Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

«Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим будущие риски, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. В четверг на ПМЭФ были представлены результаты исследования, авторы которого выявили более двух десятков рисков при использовании интернета детьми и подростками. «Важно не только понимать, с какими угрозами дети и подростки могут столкнуться в интернете сегодня, но и предугадать дальнейшее развитие этих угроз», – отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Возглавляемая ей организация, совместно с Ростелекомом и консалтинговой компанией MINDSMITH подготовила исследование «Технологии защиты детей в интернете», результаты которого были в четверг представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим реальную картину происходящего и риски будущего, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас, – подчеркнула Белякова, – Для нивелирования этих угроз требуется участие и совместная ответственность со стороны всех участников процесса: государства, образовательных учреждений, IT и коммерческих компаний, родителей, некоммерческих организаций и социальных предпринимателей». Как сообщает ТАСС, авторы исследования выделили 23 главных риска при использовании интернета детьми и подростками. Так, например, лидеры мнений формируют ценности, которые могут использоваться в корыстных целях. По мнению авторов, идеальная внешность и роскошные условия жизни полувиртуальных и виртуальных инфлюенсеров (популярных блогеров – лидеров мнений, которые своими публикациями оказывают влияние на аудиторию) отрицательно влияют на самооценку детей. Еще одна группа рисков связана с присутствием детей в соцсетях и одновременно – с развивающимися технологиями виртуальной реальности (VR). Дети могут использовать «взрослые» аватары и наоборот – взрослые злоумышленники могут выдавать себя за детей. Анонимность в VR-приложениях создает условия для возникновения кибербуллинга – запугивания и травли в интернете, сексуальных домогательств и других рисков. Технологии VR также могут использоваться для имитации внешности, голоса и мимики, чтобы обходить биометрическую идентификацию или создавать компрометирующие материалы, отмечают исследователи. Исследование проводилось с октября прошлого года по март нынешнего. В экспертной группе приняли участие 24 специалиста в области интернет-исследований, кибербезопасности и ИТ-сферы. Выводы формировались на основании анализа более пятисот литературных источников и свыше трехсот патентов, компаний и ИТ-решений в сфере кибербезопасности детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах» 14 июня 2022, 09:59 Текст: Антон Никитин

Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» жертв «до конца», заявил эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско. Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско в интервью радио Sputnik. «Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», – объяснил эксперт. Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, посоветовал он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт. «Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы», – заключил Вураско. Ранее Сбербанк предупредил россиян о мошеннических схемах с вредоносными приложениями. Эксперт назвал причины роста оптимизма у российских ИТ-специалистов 15 июня 2022, 22:04

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя итоги опроса, проведенного в ассоциации. Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, хотя большинство из них в той или иной степени продолжают ощущать на себе негативные последствия недавних событий, говорит глава российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Относительно апреля, когда мы проводили предыдущий опрос, ситуация практически не изменилась: по-прежнему наиболее «острыми» проблемами остаются доступ к необходимым для работы сервисам и инструментам, коммуникации с зарубежными партнерами и заказчиками, а также получение дополнительного финансирования», – посетовал глава РАЭК. «Однако по сравнению с апрелем увеличилась осведомленность о мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Среди принявших участие в майском опросе почти все – 90,3% – знают о принятом пакете мер. В апреле, когда мы проводили предыдущий опрос, таких было 86,7%. При этом почти половина – 46,3% – говорят, что «хорошо изучили» данные меры и разбираются в подробностях их применения», – рассказал Плуготаренко. Респондентам был также предложен открытый вопрос о дополнительных мерах поддержки, которые могли бы «оказать их компании быструю и существенную помощь», сообщил глава ассоциации. По итогам была составлена пятерка наиболее популярных мер, принятия которых ожидают опрошенные. «16,84% опрошенных предлагают такой шаг, как финансовая и материальная поддержка со стороны государства, в том числе посредством грантов, кредитов, компенсаций затрат на импортозамещение, предоставления помещений, инфраструктуры, помощи в закупке оборудования и так далее», – рассказал эксперт. На втором месте оказалась «стабилизация обстановки и возвращение к нормальной жизни» (почти 10%). Почти 7% опрошенных предлагают «создание благоприятной нормативной среды, снятие существующих регуляторных ограничений, в том числе облегчение доступа к данным, упрощение процедуры госзакупок, упрощение ежемесячной отчетности, разрешение на использование криптовалют как средства платежа. Далее следуют «дальнейшее освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений (в первую очередь – отмена НДФЛ), «помощь в поиске аналогов зарубежных сервисов», а также развитие импортозамещения – как в области отечественных ИТ-решений, так и в области «железа». В среду РАЭК обнародовала итоги опроса ИТ-специалистов, проведенного в мае в рамках 26-го Российского интернет-форума. Опрос показал, что «оптимистов» в ИТ-среде становится больше. По сравнению с опросом, который прошел в апреле, число ИТ-сотрудников, которые испытывают позитивные ощущения относительно собственных карьерных перспектив, увеличилось на 3%. В то время как среди респондентов второй волны негативные ощущения испытывали 46%, а позитивные – 42,5%, среди опрошенных в мае впервые оказалось больше тех, кто испытывает позитивные ощущения (45,2% против 43,4%). Они видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, создания новых проектов и продуктов. Выяснилось также, что ситуация с трудоустройством в ИТ-среде в целом оценивается как благоприятная. Большинство опрошенных в мае сказали, что они трудоустроены и не намерены менять свое место работы: 54,7% респондентов отметили, что они не ищут и не рассматривают предложения по трудоустройству. Стоит отметить и то, что среди уехавших из России ИТ-сотрудников хотят вернуться 48,4%. Эксперт: Россияне получили «прививку» от тяги к иностранным соцсетям 14 июня 2022, 17:40

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Многие блогеры, а за ними и инвесторы, переходят в наши соцсети», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков по случаю Международного дня блогера, который отмечается 14 июня. «Отечественные интернет-площадки тщательно соблюдают законодательство РФ, администраторы следят за этим. Это автоматически гарантирует безопасность пользователям, в том числе блогерам и их аудитории», – пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Что касается администрации западных ИТ-гигантов, то они давно игнорировали большую часть российских требований, даже когда наши власти обращались с ними мягко, напоминает эксперт. «Вспомните принятый в 2015 году закон о переносе персональных данных россиян на территорию РФ. Тогда за его неисполнение в России был заблокирован LinkedIn, но Facebook* и Twitter заблокировать тогда у нас не решились. Затем этот закон был немного отредактирован: кроме блокировки в качестве мер наказания были введены более мягкие, промежуточные меры – штрафные санкции. В любом случае все это не остановило администраторов западных ИТ-компаний», – посетовал собеседник. При этом, продолжил Зыков, российских блогеров – тысячников и миллионников – YouTube и Facebook продолжают несправедливо блокировать. «Возникшая теперь ситуация – это своеобразная «прививка» для россиян от приверженности к иностранным площадкам. Прививка болезненная, но нужная. И теперь блогеры, а за ними и инвесторы, которые намеревались вкладываться, допустим, в Instagram*, переходят в российские соцсети, способствуя их развитию», – отметил собеседник. Сейчас по своему функционалу «ВКонтакте» становится мощнее, чем Facebook или Instagram, отмечает эксперт. «Скажем, в российской соцсети можно продавать свои товары, а также создавать свои сайты – такая опция предоставляется внутри сообществ. Кстати, по числу пользователей наши сервисы также превосходят западные, что делает их использование более интересным и с финансовой точки зрения», – резюмировал Зыков. Ранее член Общественной палаты России, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил газете ВЗГЛЯД, что YouTube превратился в максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов, действуя в интересах стран Запада. «Если раньше цензурирование на YouTube велось фрагментарно, то теперь видеохостинг перешел к тактике полной зачистки. При этом в такой своей политике администрация пренебрегает правилами модерации собственного сервиса, нарушая принцип нейтральности», – указал аналитик. Еврокомиссия собралась пригрозить американским IT-гигантам штрафами 14 июня 2022, 02:17 Текст: Антон Антонов

Если американские IT-гиганты, работающие в ЕС, не будут бороться с фейками, им грозят штрафы, сообщили источники. Reuters сообщает, что такая мера содержится в обновленном ЕК Кодексе практики в области дезинформации. Обновленный кодекс планируют опубликовать в четверг. В том случае, если европейские подразделения Alphabet, Google, Facebook*, Twitter и другие технологические компании из США не будут выполнять свои обязательства, IT-гигантам могут грозить штрафы до 6% от их мирового оборота, передает ТАСС. В апреле сообщалось, что руководство ЕС и Европарламент согласовали Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), вступающий в силу в период с 2023 по 2024 годы. Указывалось, что крупнейшие высокотехнологические компании могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за нарушения нового законодательства Евросоюза относительно размещения незаконного контента на своих платформах. Эксперт назвала роль IT-гигантов в дискредитации России и расчеловечивании образа русских 14 июня 2022, 18:32 Текст: Вера Басилая

Сейчас одна из основных целей Запада – расчеловечивание образа русских, формирование образа России в мире и на постсоветском пространстве как нерукопожатного государства. Главными рупорами антироссийской пропаганды являются YouTube и Google, заявила директор Лиги безопасного интернета, считает член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Если говорить о ключевых рупорах, ключевых платформах, которые используются для информационной атаки, это по-прежнему YouTube, Google и его поисковая выдача, Twitter, TikTok, экстремистские организации Facebook* и Instagram*, различные иностранные медиакорпорации, такие как BBC, Deutsche Welle, The New York Times, The Guardian и ряд других. И, конечно же, это так называемая свободная энциклопедия Википедия, которая распространяет достаточно большое количество фейков и дезинформации о нашей стране, в том числе об истории и культуре России», – заявила Мизулина на пресс-конференции в ТАСС, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. Эксперт особо подчеркнула участие Google в дискредитации образа России в цифровом пространстве. По словам Екатерины Мизулиной, ИТ-гигант неоднократно был замечен в использовании своих технических инструментов, для «продвижения различных фейков, различных насильственных призывов, в том числе в поисковой выдаче и в топе видеохостинга YouTube». Как подчеркнула Мизулина, «на платформе видеохостинга YouTube на данный момент вообще практически не представлена пророссийская точка зрения». Даже если российские блогеры и СМИ не подвергаются блокировке, то их контент специально пессимизируется в поисковой выдаче и не лишается возможности попасть в топ трендов площадки. «Это действительно большая проблема, связанная с цензурой видеохостинга YouTube, но есть еще ряд фактов, которые очень настораживают. В том числе ситуация с детьми, которые заходят посмотреть просветительские фильмы, какие-то программы об истории, да просто мультики, какие-то видео, фильмы и тоже видят очень навязчивую рекламу различных видеороликов, в том числе связанных с применением насилия, с убийствами, трупами, жестокостью», – заявила Мизулина. Для того, чтобы обезопасить особенно подрастающее поколение, необходимо сделать упор на их медиаграмотность. «Проблем очень много. И самое главное – нет осведомленности, нет специализированных знаний у большого количества людей», – подчеркнула эксперт. «Это, конечно, надо пресекать, с людьми надо разговаривать, особенно с детьми, подростками, для того, чтобы они вообще задумывались о своих действиях в таком широком онлайн-пространстве, которое является частью нашей жизни, и мы от него уже никуда не денемся. Нужно бороться не с интернетом как таковым, а с теми преступниками и преступлениями, которые совершаются на пространстве интернета, в том числе путем медиаобразования подрастающего поколения и родительского сообщества», – резюмировала она. По данным специалистов Лиги безопасного интернета, с начала специальной военной операции на Украине выявлено уже 13,2 млн. фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях. При этом, как подчеркнула Екатерина Мизулина, примерная общая сумма затрат на антироссийскую информационную кампанию составляет 2,8 млрд долларов, а ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России - 25 млн долларов, отмечает Мизулина. Ранее эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шестилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Подольске 15 июня 2022, 01:54 Текст: Антон Антонов

Из окна 11-го этажа в Подольске выпала шестилетняя девочка, ребенок погиб, сообщила старший помощник руководителя главка СК по Московской области Ольга Врадий. Врадий рассказала, что девочка, по предварительной информации, находилась дома без присмотра. Она выпала из окна и скончалась на месте. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости». Рогозин назвал Twitter антироссийской помойкой 16 июня 2022, 08:39 Текст: Вера Басилая

Twitter превратился в помойку и рупор антироссийской пропаганды, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после блокировки его аккаунта из-за поста про Украину. «К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой всему русскому. «Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», – говорится в том посте. Рогозин прикрепил скрин сообщения администрации Twitter с требованием удалить пост, поскольку он якобы разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей. «Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду», – написал глава Роскосмоса. По словам Рогозина, он размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram. Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиян предупредили об опасности VPN при получении финансовых услуг 15 июня 2022, 13:42 Текст: Антон Никитин

Он отметил, что сайт может быть заблокирован в России, но пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Центробанка. «Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», – резюмировал представитель регулятора. Ранее Центробанк предупреждал о новом виде мошенничества с помощью VPN. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам. Институт развития интернета намерен выделить на разработку игр не менее 1 млрд рублей 15 июня 2022, 21:51 Текст: Валентина Григоренко

Не менее 1 млрд рублей в развитие индустрии компьютерных игр в России инвестирует Институт развития интернета, средства пойдут в качестве софинансирования с перспективой выхода на восточные рынки, сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. «Это деньги в софинансировании – мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с понимаем и надеждой на их выход на восточные рынки», – сказал Гореславский на сессии «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По его словам, сейчас в России много тех, кто хочет играть в компьютерные игры, а также специалистов, которые умеют качественно их делать. «Да, кто-то уехал, кто-то готов сбиться в новые команды. Но на самом деле тем интереснее будет финальный результат. Возможно, «незашоренным» взглядом, без надзора крупных корпораций с состоявшимся маркетингом и другими форматами, может быть, это получится очень неплохо», – уточнил он. Гореславский подчеркнул, что ИРИ всячески готов инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. Кроме того, по его мнению, в России необходимо создать отдельную структуру для поддержки индустрии компьютерных игр – совет по развитию рынка гейминга. «Здесь нужна кооперация, здесь нужен именно совет по развитию рынка с четким совершенно заказом на экспертную помощь, совершенно четким пониманием того, что ему нужно от государства: и по финансированию, и по разным инструментам, и по надзору, и по всем остальным моментам. И мне кажется, что кому как не индустрии эту историю создать», – приводит «Ридус» слова Гореславского. Российская компания Cyberia Limited получила от ИРИ более 260 млн на создание компьютерной игры «Смута» о периоде Смутного времени в России, победив в конкурсе на создание Национального контента в цифровой среде. Как уточнили в ИРИ, сумма выделяется на создание концепции игры, а также самого проекта. В рамках сессии Гореславский отметил, что игра будет готова примерно через полтора года. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев заявил газете ВЗГЛЯД, что отечественным разработчикам компьютерных игр нужно содействие в выходе на китайский рынок – крайне зарегулированный, так что зайти на него без административной поддержки будет проблематично. Россиян предупредили об увеличении объема потребления трафика при использовании VPN 14 июня 2022, 12:24 Пользователи могут сталкиваться с увеличением расхода интернет-трафика на фоне регулярного использования VPN-сервисов. Кроме того, может падать скорость самого интернета, сообщил руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин. «Объем потребления трафика на фоне подключения к VPN может увеличиться: сетевые протоколы, к примеру, IPSec, OpenVPN, содержат больше полей, передают больший объем данных за счет шифрования. Кроме того, возрастает расстояние, выраженное в количестве промежуточных узлов, через которые проходит трафик до конечного узла Сети. Это снижает скорость обмена данными через VPN», – цитирует его ТАСС. По словам эксперта, в связи с тем, что во время использования VPN может произойти утечка пользовательских данных, оставлять его включенным на постоянной основе не стоит. «VPN следует использовать только для обеспечения работоспособности отдельных приложений и держать выключенным все остальное время. Особенно в случаях, когда это касается работы с банковскими приложениями, личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований», – подчеркнул он. В том случае, если при включенном VPN пользователь все же зашел, например, в онлайн-банк, стоит немедленно принять превентивные меры, чтобы избежать утечки важных данных и других возможных последствий. «Следует обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн платежи. Имеет также смысл перевести деньги на счет, данным которого не грозила компрометация», – советует собеседник агентства. Самым безобидным способом использования данных, которые может «украсть» сервис, будет являться формирование контекстной рекламы в скомпрометированном приложении. Однако также информация может использоваться для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его мошенникам или хакерам. Возможен также перехват отправляемых и получаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации. «Используя VPN, вы доверяете сервису на таком же уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. При этом, если интернет-провайдер скован как минимум регуляторными требованиями по отслеживанию вашей активности, то VPN-сервис видит и, вероятно, пользуется знаниями о том, чем вы занимаетесь в интернете», – пояснил Кузьмин. Изначально VPN-сервисы создавались для объединения устройств в общую защищенную виртуальную Сеть, туннелирования соединений, объяснил эксперт. Ту же задачу сегодня выполняют корпоративные VPN-сервисы с доверенным и надежно защищенным сервером. Впоследствии VPN стали использоваться для обхода цензуры и блокировок в интернете, а также маскировки своего реального местоположения. При этом VPN-сервера могут располагаться в различных странах и принадлежать злоумышленникам. «Суть VPN – это перенаправление вашего интернет-соединения через серверы в различных точках земного шара с целью подменить ваше местоположение и тем самым обойти защиту по GEO-блоку, либо адресу конкретного ресурса у провайдеров, либо у целевого ресурса. По данным, которые предоставляют ИБ исследователи, более половины популярных VPN-приложений в магазинах для iOS и Android расположены в Китае. Хотя, как известно, официально VPN в этой стране запрещен», – рассказал Кузьмин. Чаще всего пользователи скачивают VPN для мобильных платформ, а уже потом – для компьютеров. Более надежными для использования являются платные VPN-сервисы, напомнил эксперт. Однако и их использование не исключает полностью, а только в какой-то мере снижает риск использования информации для получения прибыли. «Все-таки подавляющее большинство компаний-провайдеров VPN представляют собой коммерческие организации», – заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что число пользователей VPN-сервисов в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили ТАСС в пресс-службе мобильного оператора Yota. Так, за неделю с 28 марта по 3 апреля доля трафика составила 55,9%. На втором месте оказался WireGuard (32,085), на третьем – Surfshark VPN (6,04%). Пятерку лидеров замыкают iCloud Private Relay и Touch VPN c долями трафика 3,52% и 0,95% соответственно. Сбер представил способную рисовать картины нейросеть 14 июня 2022, 13:23 Сбербанк представил новую мультимодальную нейросеть – Kandinsky, которая генерирует картинки по описанию на русском языке, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Kandinsky может использоваться для создания любых изображений на основе текстового описания. Так, например, нейросеть способна создавать дизайн интерьера, иллюстрации, материалы для рекламы, архитектурного и промышленного дизайна и даже изображения в области цифрового искусства, рассказал Ведяхин «Газете.Ru». «Это самая большая на данный момент модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке, продолжение нейросетевого вычислительного проекта прошлого года ruDALL-E. Команды Sber AI и SberDevices смогли существенно улучшить качество работы базовой модели, дообучив ее на 179 млн изображений, снабженных текстовыми описаниями», – отметил Ведяхин. По словам Ведяхина, Kandinsky рисует настоящие живописные картины. Песков: У Кремля нет готовой позиции по поводу регулирования блогерства 14 июня 2022, 13:39 Текст: Александра Юдина

В Кремле нет готовой позиции насчет того, требует ли блогерская деятельность специального регулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Какой-то готовой позиции по этому вопросу нет», – передает ТАСС его слова. Ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов выразил мнение, что в России необходимо ввести регулирование блогерской деятельности, объясняя тем, что «люди должны отвечать за свои слова и действия, пусть даже написанные в социальных сетях». При этом инициатор отметил, что такое регулирование не должно превратиться в цензуру, пишет РИА «Новости». Подобная мера, по мнению Точенова, пресечет попытки «неизвестных для обывателя людей» писать материалы «на грани закона, и даже переступающие закон». Он добавил, что, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в России достаточно площадок для развития блогерской деятельности. Эксперты обсудили вопросы безопасности детей в Сети 15 июня 2022, 14:42 Обеспечение безопасности детей в Сети – мировой тренд, дети всего мира могут стать жертвами деструктивного и противоправного контента, считает председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский, об этом он заявил в ходе обсуждения «Безопасный интернет – миф или реальность?», прошедшего в рамках Международной конференции по цифровому развитию. «Мы должны понимать, что, заходя на определенные ресурсы, ребенок может попадать под определенное влияние, еще психологически не готовый к той информации, которая на него сваливается, – от суицида до сексуального характера. Поэтому для нас очень важно здесь контролировать все эти процессы, безопасность в интернете. Это не только проблема нашей страны, это мировая, глобальная проблема», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С ним согласился и начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества управления президента России по общественным проектам Денис Заварзин. «С одной стороны, до недавнего времени нам казалось, что интернет-пространство – свободная площадка, когда нет никаких ограничений. Но с другой стороны мы понимаем, что пришло время урегулировать этот процесс, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому регуляторная составляющая уже идет, но я думаю, что нам с вами нужно подумать, в какой области и какие вещи нам надо чуть-чуть ограничить», – выступил он. Позицию Заварзина поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Эксперт подчеркнула, что проблема распространения деструктива на детскую аудиторию стала еще более актуальна сегодня, в ходе масштабной информационной антироссийской кампании. «Дети являются, как ни странно и не страшно, может быть, для нас взрослых, главными адресатами того, что происходит сегодня в сети», – подчеркнула она. Кузнецова обратила внимание присутствующих на то, что угроза для несовершеннолетних пользователей создается более чем реальная несмотря на то, что распространяется она по онлайн-каналам: «Это прямая угроза, сегодня онлайн-реальность такая же, как и офлайн для наших детей». Именно поэтому, по мнению эксперта главной задачей для государства и самих родителей является «защитить детей от преступной информации, от преступников и мошенников в сети. Помочь детям найти нужную созидательную информацию, которая будет способствовать развитию личности». В связи с этим важнейшим условием для реализации комплексной детской безопасности в сети, по мнению Кузнецовой является укрепление технологического суверенитета российской интернет-сферы, стимулирование производства отечественных программных продуктов, а также приложений и сервисов. С предложением, как укрепить безопасность детей в цифровой среде выступил Альберт Шестаков руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Он подчеркнул, что целью Роскомнадзора является оградить граждан, прежде всего несовершеннолетних, от негативного влияния той информации, которая присутствует в сети. «Наш реестр [реестр запрещенной информации], наш инструмент имеет определенные правила «боевого» применения, которые регламентированы на законодательном уровне. Основания для его применения – это судебное решение, решение уполномоченных органов, решение, требование Генеральной прокуратуры. Естественно, максимальная оперативность достигается, когда решение об отнесении информации к категории запрещенной, принимаются уполномоченными органами. Поэтому для повышения оперативности нашей реакции (я имею в виду не РКН, а всех нас - представителей, прежде всего, государственных структур, которые призваны бороться с негативным контентом) я предлагаю на законодательном уровне расширить правила игры, то есть расширить перечень категорий информации, которая может быть признана запрещенной к распространению на территории России без суда, во внесудебном порядке», – резюмировал Шестаков. В «Круге добра» помогли еще одному ребенку из Луганска с редким заболеванием 15 июня 2022, 20:22 Текст: Ольга Иванова

В Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс такой терапии стоит около 20 млн рублей. Народный фронт помог быстро организовать консилиум и собрать необходимые документы для передачи в президентский Фонд «Круг добра», который оплатил лекарство. «Мы познакомились с Викой 10 марта в одном из пунктов временно размещения (ПВР) Ростовской области, куда был эвакуирован детский дом из Луганска. Очень красивая, смелая, изящная девушка. Тогда мы еще точно не знали, есть ли у Вики это заболевание или нет. Помогли организовать вместе с Минздравом Ростовской области консилиумы, диагноз подтвердился. Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика – это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо «Кругу добра», без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами», – отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Судьба Вики переполнена страданиями и помимо 8-летних военных действий в Донбассе и тяжелого заболевания. Сначала у нее умерла мама, потом взявшая над ней опеку старшая сестра. Девочку взяли в приемную семью, где тоже ситуация складывалась непросто. Узнав, что у ребенка предположительно неизлечимое заболевание, опекуны отвезли ее в больницу, откуда не забрали. «Когда мы увиделись в первый раз, она потянулась к чемодану, но не удержалась на ногах, сложилась пополам и упала. Они тоже не сразу нашли общий язык с подростком, но сейчас уже все наладилось, как говорит сама Вика: все отлично. Я запереживала: у нас общеобразовательная организация, место только на втором этаже, сможет ли она подниматься-спускаться? Но выяснилось, что такая нагрузка – это даже хорошо. После эвакуации все обратили внимание: она стала чувствовать себя лучше. А теперь эмоции и вовсе переполняют: она получит лечение, о котором раньше мы и мечтать не могли! Мы верили, что Господь с нами, и «Круг добра», и Ростовская область, и вся Россия с нами», – рассказывает директор детского дома Виктория Мочалова. Всего в ростовский Азов эвакуировали 321 ребенка. Каждого осмотрели врачи, а на состояние Виктории директор детского дома обратила особое внимание медиков. Предполагаемый диагноз у девочки уже был, но неподтвержденный. «И вот на этой стадии подключился Народный фронт, организовали госпитализацию в областную больницу. Нарушенная походка – это минимальное проявление, в худшем случае при таком заболевании не могут самостоятельно глотать, дышать. Препарат, который Виктория получила, направлен на патогенетическую терапию, чтоб симптомы не прогрессировали и человек не инвалидизировался. Ранее, несколько лет назад мы не знали таких препаратов. В динамике будем смотреть, как терапия повлияет на состояние девочки. Виктория – первый ребенок с третьим типом спинально-мышечной атрофии в нашем городе», – заявила замглавного врача ЦГБ Азова Людмила Руденко. Для того чтобы получать лекарство, не нужна госпитализация, Вика просто должна будет принимать его каждый день в одно и то же время. «Я очень радуюсь, что мне дали этот препарат, и надеюсь, что мне будет легче и моя мечта сбылась. Хочу ходить в школу очень сильно и учиться со всеми, а потом поступить в мединститут», – поделилась девочка с представителем Народного фронта. Виктория Шеповалова стала вторым ребенком из Луганской народной республики, которую Фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящим лекарством. В конце мая препарат от СМА получила 9-летняя Ксения Кирдан. Путин поручил проработать механизм возврата регионами части стоимости детских путевок 15 июня 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил проработать до 15 июля механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации», – соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет.