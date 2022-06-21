Эксперт: Google и дальше будет затягивать процесс о блокировке YouTube-канала «Царьграда»

«Если бы Google руководствовался только соображениями выгоды, то пошел бы на диалог с российскими властями и разблокировал бы YouTube-канал «Царьграда», дабы избежать судебного процесса. Но они пошли другим путем», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Верховный суд России отклонил жалобу Google, который пытался настоять на своем праве блокировать YouTube-канал «Царьграда».

«Решение Верховного суда по «Царьграду» стало ярким примером для всех российских СМИ, что пострадали от разного рода политически ангажированных западных онлайн-платформ. Если иностранная корпорация не считается с законами страны, в которой она работает (и, к тому же, систематически нарушает права пользователей, и нарушает свои же правила), то российскому изданию необходимо добиваться справедливости и требовать уважения своих прав», – считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Во вторник стало известно, что Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций, которые обязали компанию Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу «Царьград-ТВ» (принадлежит российскому телеканалу «Царьград»). Как сообщает «Коммерсант», Верховный суд отклонил кассационные жалобы ответчиков – Google LLC, ее ирландского представительства Google Ireland Ltd и российского юрлица ООО «Гугл». Эти фирмы пытались оспорить решения судов, ранее вынесенные в пользу «Царьграда».

«Администрация YouTube не учитывает, что наши пользователи готовы до конца отстаивать свое законное право создавать контент, и распространять его через интернет-платформы, – комментирует Данюк. – Россия обязана защищать своих пользователей и организации, которые страдают от произвола IT корпораций. Это сомнений не вызывает. И можно только приветствовать помощь со стороны государства». Позиция Роскомнадзора, который встал на сторону российского СМИ, «демонстрирует не просто поддержку, но и подтверждает верховенство российского закона и пресекает попытки иностранных компаний усидеть на двух стульях», отметил он.

«С одной стороны, очевидно, что администрация Google и принадлежащего этой компании видеохостинга YouTube, выполняют указания Запада, которые направлены для достижения единственной цели – зачистить полностью информационное пространство от альтернативной точки зрения», – констатировал эксперт. С другой стороны, подчеркнул он, IT-компании, которые работают на российском рынке, получают прибыль с российской аудитории.

Если бы Google руководствовался только соображениями своей выгоды, то компания пошла бы на диалог с российскими властями и разблокировала бы YouTube-канал «Царьграда», дабы избежать судебного процесса. «Но они пошли другим путем: игнорировали все просьбы, замалчивали проблемы. Поэтому Роскомнадзору придется принудительно добиваться решения этой проблемы», – заметил Данюк. Он прогнозирует, что Google и дальше будет затягивать процесс, подавать уже апелляционную жалобу на решение ВС России. Но можно предположить, что решение «вновь будет вынесено в пользу ресурса, который без каких-то либо причин был заблокирован», полагает собеседник.

Как напоминает ТАСС, в июле 2020 года хозяин YouTube – компания Google, без предупреждения заблокировала канал «Царьград-ТВ», нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Администрация IT-компании объяснила свое решение тем, что учредитель телеканала - российский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев – находится под санкциями США.

После этого «Царьград» подал иск против Google в арбитражный суд. В декабре 2021 года эта инстанция вынесла решение в пользу истца, руководствуясь поправкой в Конституцию России, в которой идет речь о приоритете российского законодательства над зарубежным. Как сообщил тогда пресс-секретарь учредителя телеканала Валерия Рукобратского, арбитражный суд постановил взыскать с Google беспрецедентную неустойку в 100 тысяч рублей в день, который будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно. В итоге, к апрелю этого года «Царьград» получил 1 млрд рублей неустойки, взысканной судами с компании Google, сообщило РИА Новости. «Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», – говорилось в сообщении на сайте телеканала.

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