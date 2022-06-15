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В Пентагоне рассказали о ежедневных потерях армии Украины
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США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
«В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
При этом отмечалось, что подсчет убитых ведется всегда чрезвычайно затруднительно, а цифры носят предварительный характер.
«В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», – сказал американский генерал.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду.
Макрон – Зеленскому: Россия была, есть и будет частью Европы
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией.
«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», – приводит его слова ТАСС.
«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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Немецкие СМИ сообщили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель
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Президент Украины Владимир Зеленский «язвительно» высказался в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель Сюзанна Байер в журнале Spiegel.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу. «По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – передает РИА «Новости» ее слова.
Накануне Зеленский в очередной раз подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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В США нашли объяснение неэффективности комплексов Javelin на Украине
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Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.
Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в кол-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.
По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.
При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
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Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии
Украинской участнице международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии Диане Петренко пришлось убрать флаг с символикой нацполка «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела), сообщают информационные агентства.
Петренко заняла второе место на соревнованиях в весовой категории до 50 кг. Во время церемонии награждения она развернула флаг, но один из организаторов подошел к ней и что-то сказал. После этого Петренко свернула флаг, передает РИА «Новости».
Напомним, пользователи платформы Reddit резко раскритиковали публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон «Азов», на боевиков которого в России заведены уголовные дела, якобы отказался от нацистской символики.
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Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Ударом «Калибрами» уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области
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Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.
В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой народной республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской народной республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщил Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополье ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецка и населенных пунктов Павловка ДНР, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск ЛНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» был уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области.
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Военкор Сергей Постнов погиб на Украине
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Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.
«В ночь на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», – говорится в сообщении на сайте Совета ветеранов.
Отмечается, что Постнов выполнял задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, освещал освобождение нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.
Постнов – выпускник екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. В 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны России, после чего попал по распределению во внутренние войска МВД России. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также долгое время работал в редакции войскового журнала «На боевом посту». Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль Суворова.
Российские корреспонденты работают на Украине с риском для жизни. Так, в начале июня съемочная группа российских журналистов из «Известий» в Попаснянском районе Луганской народной республики попала под минометный обстрел со стороны Украины. За день до этого журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение.
В Запорожской области начали формировать добровольческие батальоны
Жители Запорожской области сами начали записываться в списки для формирования батальонов, которые в случае необходимости будут защищать территории, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Невероятный шанс у нас выпал у той территории, которая освобождена, вырваться из этого (из-под власти Киева – прим. ВЗГЛЯД). <...> Большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою родину не от мифического турка или финна, а именно от того украинца, от ВСУ. Люди пока приходят, записываются, мы фиксируем большие списки, больше 200 человек есть уже», – передает его слова в эфире канала «Соловьев Live» ТАСС.
Напомним, в Запорожской области подали заявления на получение гражданства России более 100 тыс. жителей.
Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу
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«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.
«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.
«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.
«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области
Украинские войска несут тяжелые потери в Северодонецке и Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, которые приводятся в Telegram его офиса, «наиболее жестокие бои» происходят в Северодонецке и на ближайших к нему территориях. Президент Украины признал, что ВСУ несут «болезненные» потери. Он призвал «держаться», заявив, что «держаться именно там, в Донбассе, жизненно необходимо». Кроме того, Зеленский признал крупные потери в Харьковской области.
Напомним, украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии. На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики укрываются около 2,5 тыс. боевиков. Минобороны России предложило им прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.
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Медведев усомнился в существовании Украины через два года
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа.
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Пригород Лисичанска покинули около 150 украинских боевиков
Около 150 боевиков покинули Приволье, после чего этот пригород Лисичанска подвергся украинскому обстрелу, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, украинские боевики, «уходя, оставили о себе мерзкую память и разрушенные дома». «Как только их там не стало, сразу с территории шахты Капустина находящейся рядом с городком, украинский минометный расчет начал обстрел города минами 120 мм», – сообщил Мирошник в Telegram.
По его словам, под обстрел попали «жилые многоэтажки и частный сектор». «О разрушениях и пострадавших узнаем после того как освободим город, сейчас правду вряд ли кто-то скажет», – заявил он.
Как передает РИА «Новости», Приволье – город на западе ЛНР, граничит с подконтрольными ЛНР городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно киевским силовикам.
Напомним, Мирошник сообщал, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
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Эксперт: Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия
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«Военная промышленность США боится оттока заказчиков, поэтому в Вашингтоне придумывают нелепые оправдания неэффективности комплексов Javelin на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в США объяснили провал Javelin на Украине незнанием украинцами английского.
«Судя по всему, противотанковые ракетные комплексы Javelin впервые применяют против настолько сильного противника, как Вооруженные силы России, именно сейчас – во время спецоперации. В итоге эти комплексы показывают эффективность, намного более низкую, чем ожидали украинцы и американцы, исходя из «разрекламированности» этих ПТРК. Поэтому США решили таким образом списать невысокий КПД своего оружия на отсутствие инструкций, несовершенство сервиса «Google Переводчик» и малограмотность самих украинцев», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По словам аналитика, американский оборонно-промышленный комплекс не хочет нести репутационные и финансовые удары, поэтому ради спасения своих портфелей заказов решил пожертвовать имиджем Google и украинцев. «Нелепость данного объяснения заключается еще и в том, что на Украине находится и находилось еще задолго до российской спецоперации очень много военных инструкторов и наемников из США и стран НАТО, владеющих английским языком, а также умеющих обращаться с Javelin. Они работают с этими ПТРК сами и учат обращаться с ними бойцов ВСУ, нацбатов и прочих», – напомнил собеседник.
Кроме того, указал Перенджиев, на Украине велась мощная кампания по раскрутке Javelin. «Политики, СМИ и «эксперты» кричали, что они принесут Украине «перемогу». Детей называли в честь этих американских ПТРК. А тут вдруг получается, что никакой «перемоги». И американской стороне надо было что-то придумывать», – пояснил он.
Однако, подчеркнул Перенджиев, все страны смотрят за противостоянием американского и российского оружия на Украине, и у будущих заказчиков оружия начинают возникать вопросы к США. «Весь мир следит за спецоперацией в том числе и потому, что тут иллюстрируется, чего стоит оружие России и какова реальная эффективность оружия США и НАТО. Так что еще одним – смежным – результатом спецоперации ВС РФ на Украине становится развенчание мифа о превосходстве американского оружия», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что инструкция по пользованию Javelin содержит 258 страниц. «Это очень странный объем – в России, например, оптимальный размер учебников в военных учебных заведениях – 150–200 страниц. А тут инструкция для пользования одним оружием в полтора раза больше. К тому же можно было сделать видео – доступнее и понятнее, чем напечатанная инструкция», – резюмировал собеседник.
Эксперт напомнил также, как во время азербайджано-армянского конфликта в 2020 году турецкие беспилотники Bayraktar преподносились как главное оружие победы Азербайджана. Теперь же, когда российские военные начали эффективно сбивать их в ходе военной спецоперации, Турция прекратила поставки БЛА Украине, чтобы в том числе не нести репутационные потери перед потенциальными заказчиками, отметил он.
Ранее инструктор-волонтер Марк Хейворд заявил газете Washington Post, что противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами. Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в техподдержку или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного.
По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.
При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
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Польша призвала Запад конфисковать замороженные активы «варварской» России
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Страны ЕС и НАТО должны конфисковать все замороженные активы России и тех, кто ее поддерживает, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что нужно «не только заморозить, но и конфисковать фонды». Он сказал, что «считает Россию варварской страной, которая проводит геноцид». По его мнению, «заморозка активов – это недостаточно», следует «конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые потребуются чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.
«Где доверие к нам, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к «бизнесу как обычно»? Я надеюсь, что нет. Этот сценарий будет означать полный провал и катастрофа для ЕС, наших ценностей, НАТО», – сказал он.
Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО «сфокусироваться на эффективной поддержке Украины здесь и сейчас, а не через несколько месяцев». По его мнению, они «не сделали и не делают достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета». Премьер сказал, что нужно «сделать больше в области поставок оружия, артиллерии Украине». Кроме того, по его словам, «важно поддерживать амбиции Украины на ее пути в ЕС».
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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