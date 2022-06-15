В «Круге добра» помогли еще одному ребенку из Луганска с редким заболеванием

В Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс такой терапии стоит около 20 млн рублей. Народный фронт помог быстро организовать консилиум и собрать необходимые документы для передачи в президентский Фонд «Круг добра», который оплатил лекарство.

«Мы познакомились с Викой 10 марта в одном из пунктов временно размещения (ПВР) Ростовской области, куда был эвакуирован детский дом из Луганска. Очень красивая, смелая, изящная девушка. Тогда мы еще точно не знали, есть ли у Вики это заболевание или нет. Помогли организовать вместе с Минздравом Ростовской области консилиумы, диагноз подтвердился. Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика – это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо «Кругу добра», без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами», – отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Судьба Вики переполнена страданиями и помимо 8-летних военных действий в Донбассе и тяжелого заболевания. Сначала у нее умерла мама, потом взявшая над ней опеку старшая сестра. Девочку взяли в приемную семью, где тоже ситуация складывалась непросто. Узнав, что у ребенка предположительно неизлечимое заболевание, опекуны отвезли ее в больницу, откуда не забрали.

«Когда мы увиделись в первый раз, она потянулась к чемодану, но не удержалась на ногах, сложилась пополам и упала. Они тоже не сразу нашли общий язык с подростком, но сейчас уже все наладилось, как говорит сама Вика: все отлично. Я запереживала: у нас общеобразовательная организация, место только на втором этаже, сможет ли она подниматься-спускаться? Но выяснилось, что такая нагрузка – это даже хорошо. После эвакуации все обратили внимание: она стала чувствовать себя лучше. А теперь эмоции и вовсе переполняют: она получит лечение, о котором раньше мы и мечтать не могли! Мы верили, что Господь с нами, и «Круг добра», и Ростовская область, и вся Россия с нами», – рассказывает директор детского дома Виктория Мочалова.

Всего в ростовский Азов эвакуировали 321 ребенка. Каждого осмотрели врачи, а на состояние Виктории директор детского дома обратила особое внимание медиков. Предполагаемый диагноз у девочки уже был, но неподтвержденный.

«И вот на этой стадии подключился Народный фронт, организовали госпитализацию в областную больницу. Нарушенная походка – это минимальное проявление, в худшем случае при таком заболевании не могут самостоятельно глотать, дышать. Препарат, который Виктория получила, направлен на патогенетическую терапию, чтоб симптомы не прогрессировали и человек не инвалидизировался. Ранее, несколько лет назад мы не знали таких препаратов. В динамике будем смотреть, как терапия повлияет на состояние девочки. Виктория – первый ребенок с третьим типом спинально-мышечной атрофии в нашем городе», – заявила замглавного врача ЦГБ Азова Людмила Руденко.

Для того чтобы получать лекарство, не нужна госпитализация, Вика просто должна будет принимать его каждый день в одно и то же время.

«Я очень радуюсь, что мне дали этот препарат, и надеюсь, что мне будет легче и моя мечта сбылась. Хочу ходить в школу очень сильно и учиться со всеми, а потом поступить в мединститут», – поделилась девочка с представителем Народного фронта.

Виктория Шеповалова стала вторым ребенком из Луганской народной республики, которую Фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящим лекарством. В конце мая препарат от СМА получила 9-летняя Ксения Кирдан.