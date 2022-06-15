В Минцифры оценили ход программы по цифровизации малого и среднего предпринимательства

За время работы программы по поддержке цифровизации малого и среднего предпринимательства субъекты МСП приобрели уже 462,8 тыс. лицензий, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин на сессии «IT-решения для МСП: Российские. Эффективные. Конкурентоспособные» в рамках ПМЭФ.

Вендорам компенсировано уже 933,7 млн рублей. Мерой поддержки воспользовались 162,2 тыс. субъектов МСП, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сам принцип программы очень простой. Производитель в два раза снижает цену на лицензию, на продукт. Вендор в два раза делает более доступным, дешевым продукт для МСП. Мы ему потом компенсируем половину суммы - недополученный доход. Все просто и элементарно. Для малого бизнеса ничего не меняется, никакой отчетности, ничего никуда не подается. Единственное, он должен быть в реестре субъектов МСП», – отметил Паршин.

По словам заместителя министра, программа востребована и может быть расширена. Уже сейчас на программу направлен почти миллиард рублей, столько же еще планируется в этом году. «Сейчас не хочется забегать вперед, но мы раньше года эти деньги израсходуем и дальше уже будем ставить вопрос о том, что, да, это востребованная программа. Важна и для ИТ, и для малого бизнеса», – заявил Паршин.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании могут приобретать российский софт вдвое дешевле, была запущена Минцифры РФ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году.

Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета.