Нарышкин заявил о нестабильности и недолговечности мира без России

Россия является гарантом безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не будет ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

По слова Нарышкина, он уверен в том, что любые попытки «тоталитарно-либеральных режимов Запада» отменить Россию выдают лишь их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам.

«На самом деле это не так, и свидетельство тому – 1000-летняя история России - России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра Первого и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что на прошлые вызовы Россия всегда отвечала консолидацией, гражданским мужеством, единением народа, стремлением к созиданию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.