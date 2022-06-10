Госдеп заявил о готовности Запада к убыткам из-за санкций против России

США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

«Цель любой санкционной программы состоит в том, чтобы максимально увеличить желаемое воздействие на объект, одновременно смягчая и минимизируя, насколько это возможно, воздействие на нас самих и на наших союзников и партнеров», – сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.

По его словам, все с самого начала понимали все издержки, которые должны будут нести страны, вводящие санкции против России. Все оценивали негативный эффект на экономики собственных стран, отметил он.

Ранее Минфин США опубликовал новые санкционные списки, в которые вошли 17 граждан России, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, глава Минэкономразвития Максим Решентников и другие.

В Госдепе заявили, что США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России.