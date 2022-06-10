|
|
Госдеп заявил о готовности Запада к убыткам из-за санкций против России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
«Цель любой санкционной программы состоит в том, чтобы максимально увеличить желаемое воздействие на объект, одновременно смягчая и минимизируя, насколько это возможно, воздействие на нас самих и на наших союзников и партнеров», – сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.
По его словам, все с самого начала понимали все издержки, которые должны будут нести страны, вводящие санкции против России. Все оценивали негативный эффект на экономики собственных стран, отметил он.
Ранее Минфин США опубликовал новые санкционные списки, в которые вошли 17 граждан России, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, глава Минэкономразвития Максим Решентников и другие.
В Госдепе заявили, что США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России.
Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
|
|
Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москвичи выбрали название для площади перед посольством США
|
|
Большинство москвичей проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой Народной Республики», следует из сообщения на сайте мэра столицы.
Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 человека.
«Самое большое количество голосов – 44,69 процента – набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте мэра.
В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
«Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» – 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам», – сказано в сообщении.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
Кремль положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «площадью Защитников Донбасса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
|
|
Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
|
|
Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский посол рассказал о получении письма с призывом осудить действия Путина
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия российского президента Владимира Путина.
«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире Первого канала. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, «что это значит».
Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», – отметил посол.
Ранее советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции России на Украине.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации России на Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».
Москва предупредила о нелегитимности решений Арктического совета без России
|
|
Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия России и предупреждает, что решения в таком формате будут лишены легитимности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Греческий суд запретил конфискацию нефти из Ирана в пользу США
Апелляционный суд Халкиды отменил вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть груза с них, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
«Иск об отмене решения принят судом», – передает РИА «Новости» информацию источника с пометкой, что «теперь вердикт будет трудно отменить».
При этом нет информации о том, собирается ли правительство Греции или США оспорить решение.
Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
|
|
Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
|
|
Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР
Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Эслином, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».
«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.
Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Матвиенко назвала условие завершения конфронтации России с Западом
|
|
Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, Россия готова к преодолению нынешней конфронтации, однако это не должно идти вразрез с ее интересами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», – написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном Дню России.
Матвиенко отметила, что россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. «И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре», – подчеркнула она.
В пример спикер привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало. «Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», – подытожила Матвиенко.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае предрекли новые «темные века» из-за санкций Запада против России
Проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и Китая приведет к снижению уровня жизни на Земле и отбросит человечество в «темные века», выразил уверенность обозреватель англоязычного китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, Соединенные Штаты хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения в попытке сохранить мировое господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи, передает РИА «Новости».
Согласно этой задумке, Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», уверен автор статьи.
«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в «темные века». Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», – предупредил обозреватель.
По мнению автора материала, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.
«Инфляция – это проклятье нашего существования», – передает РИА «Новости» его слова, с уточнением, что больше всего дорожает бензин и еда.
При этом Киммел заметил, что инфляция «убивает» Байдена и дал ему совет. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», – сыронизировал телеведущий.
Накануне американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу по спасению экономики США из-за высокой инфляции. В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия.
В прошлую среду глава минфина США Джанет Йеллен признала серьезность проблемы долларовой инфляции. В конце мая президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с инфляцией, в котором главную роль будет играть ФРС США. В апреле Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру».
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция присоединилась к разработанным США «Соглашениям Артемиды» по космосу
|
|
Франция подписала инициированные Штатами в 2020 году «Соглашения Артемиды» об освоении космоса и Луны, став 20-й страной, присоединившейся к проекту.
Документ подписал гендиректор французского Национального центра космических исследований Филипп Батист. Церемония подписания прошла в Вашингтоне. На ней также присутствовали французский посол Филипп Этьен и руководитель NASA Билл Нельсон. Как отметили в Госдепе, Франция, таким образом, подтвердила «приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства», пишет «Коммерсант».
«Соглашения Артемиды» получили название в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis («Артемида»). За основу были взяты принципы Договора по космосу 1967 года.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД