Политолог объяснил рост поддержки действий Путина в российском обществе

«Рейтинг Путина растет потому, что люди видят: президент держит руку на пульсе страны, следит за всеми значимыми вопросами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее ФОМ и ВЦИОМ сообщили о росте популярности главы государства.

«Постоянный высокий уровень поддержки действий Путина вызван, в первую очередь, успехами наших Вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине», – пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Кроме того, по словам аналитика, граждане видят, что российский лидер понимает все угрозы и риски для нашей страны и вовремя принимает необходимые меры, чтобы устранить эти угрозы.

«Накануне Путин в преддверии Петербургского международного экономического форума провел встречу с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными», – напомнил Данилин. По его мнению, итоги этого разговора тоже вселили в людей уверенность. «Сейчас внимание граждан страны обращено не только на украинские события, но и на внутреннюю повестку. Президент заверил, что качество жизни в России будет улучшаться благодаря развитию нашей экономики», – отметил эксперт. Также Путин заявил, что наша экономика останется открытой, и страна будет развиваться – так, чтобы при этом ни от кого не зависеть.

«Двумя днями ранее глава государства провел совещание с главой кабмина Михаилом Мишустиным, главами профильных ведомств и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. На этих мероприятиях Путин, среди прочего, сделал важные заявления, которые касались самодостаточности экономики нашей страны и низкой инфляции. Это выступление тоже стало значимым сигналом для населения: конечно, трудности будут, но они преодолимы. Системная работа государства ведется по всем направлениям», – заключил собеседник.

В пятницу два ведущих социологических центра страны – Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – подтвердили высокий уровень поддержки населением действий Владимира Путина, опубликовав данные опроса, в котором приняли участие 1500 человек из 53 регионов.

Так, согласно данным независимой социологической службы ФОМ, 81% (+0,1 п.п. за неделю) респондентов выразили одобрение деятельности российского лидера. Также 78% (+0,2 п.п. за неделю) участников исследования положительно ответили на прямой вопрос о доверии к президенту.

По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 30 мая по 5 июня составил 78,3% (+0,1 п.п. за неделю), а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов.