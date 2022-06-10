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Политолог объяснил рост поддержки действий Путина в российском обществе
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«Рейтинг Путина растет потому, что люди видят: президент держит руку на пульсе страны, следит за всеми значимыми вопросами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее ФОМ и ВЦИОМ сообщили о росте популярности главы государства.
«Постоянный высокий уровень поддержки действий Путина вызван, в первую очередь, успехами наших Вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине», – пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Кроме того, по словам аналитика, граждане видят, что российский лидер понимает все угрозы и риски для нашей страны и вовремя принимает необходимые меры, чтобы устранить эти угрозы.
«Накануне Путин в преддверии Петербургского международного экономического форума провел встречу с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными», – напомнил Данилин. По его мнению, итоги этого разговора тоже вселили в людей уверенность. «Сейчас внимание граждан страны обращено не только на украинские события, но и на внутреннюю повестку. Президент заверил, что качество жизни в России будет улучшаться благодаря развитию нашей экономики», – отметил эксперт. Также Путин заявил, что наша экономика останется открытой, и страна будет развиваться – так, чтобы при этом ни от кого не зависеть.
«Двумя днями ранее глава государства провел совещание с главой кабмина Михаилом Мишустиным, главами профильных ведомств и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. На этих мероприятиях Путин, среди прочего, сделал важные заявления, которые касались самодостаточности экономики нашей страны и низкой инфляции. Это выступление тоже стало значимым сигналом для населения: конечно, трудности будут, но они преодолимы. Системная работа государства ведется по всем направлениям», – заключил собеседник.
В пятницу два ведущих социологических центра страны – Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – подтвердили высокий уровень поддержки населением действий Владимира Путина, опубликовав данные опроса, в котором приняли участие 1500 человек из 53 регионов.
Так, согласно данным независимой социологической службы ФОМ, 81% (+0,1 п.п. за неделю) респондентов выразили одобрение деятельности российского лидера. Также 78% (+0,2 п.п. за неделю) участников исследования положительно ответили на прямой вопрос о доверии к президенту.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 30 мая по 5 июня составил 78,3% (+0,1 п.п. за неделю), а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов.
Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.
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Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
Российский лидер Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.
Согласно указу главы государства, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка», сообщается на официальном портале правовой информации.
Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России
Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».
При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.
В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.
Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.
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Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России
Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше.
«Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.
Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.
В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.
Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Депутат: Экономика России развивается, несмотря на санкции и давление Запада
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«Из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам под председательством Владимира Путина.
«Данные, которые были озвучены на совещании президента с участием премьера Михаила Мишустина и членов правительства показали – экономика России продолжает развиваться, несмотря на санкции и давление Запада из-за проведения специальной военной операции», – отметил депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Парламентарий напомнил, что любая экономика растет в том числе благодаря экспортной активности. «Санкции повлияли на российский экспорт, однако рост цен на основные российские экспортные товары нивелирует эти потери. Уже можно говорить о том, что из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – полагает собеседник.
Вместе с тем, добавил Нифантьев, внутренний экономический рост зависит от потребительской активности, а с этим сейчас у России наблюдаются определенные сложности. «Снизилась потребительская активность, упали располагаемые доходы граждан, – констатировал депутат. – Президент и правительство фактически моментально отреагировали: были приняты меры по увеличению минимального уровня оплаты труда, по индексации пенсий. Прилагаются усилия для увеличения внутренней деловой активности».
Политик также отметил, что глава государства и правительство в этой непростой для страны ситуации выбрали абсолютно точную и верную тактику полной открытости. «Проблемы не замалчиваются, а, напротив, делаются публичными. Тем самым у исполнителей не остается шансов каким-либо образом откладывать их решение. Мы видим, что работа правительства крайне интенсивная, четкая, ответственная. Также крайне важно, что ведется она с привлечением представителей отраслевых сообществ. Это позволяет в кратчайшие сроки находить максимально эффективные решения», – заявил Нифантьев.
«Мы должны понимать, что определяющим временем для российской экономики будет осень, – добавил депутат. – То, как повлияли санкции на страну, станет ясно в октябре-ноябре. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я почти уверен, что по итогам года сокращение ВВП России будет минимальным, а то и не будет вовсе».
Во вторник Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. «Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности, – отметил президент. – Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».
При этом Путин констатировал, что властям удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, а со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Также, по словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Глава государства также подчеркнул: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.
Молодой ученый рассказал о планах выпуска в России автомобилей из карбона по доступным ценам
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Россия, несмотря на западные санкции, которые перекрыли доступ к зарубежному оборудованию, способна выпускать даже более высококачественные материалы, чем композитное крыло для самолета МС-21, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист-химик Евгений Трофименко, участник встречи Владимира Путина с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
«Углеродные композитные материалы – высокопрочные, но при этом очень легкие. Изначально сфера их применения – авиация и космос. Но сейчас цены на эти материалы снижаются, а сфера их применения расширяется», – рассказал 26-летний Евгений Трофименко, специалист научно-исследовательского центра по разработке технологий производства углеродных волокон.
«Из этого материала изготавливаются лопасти для ветряков, – пояснил собеседник. – Материал может быть востребован в автомобилестроении при изготовлении легких кузовов. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, чтобы автомобили из карбона не стоили космических денег, а были вполне доступны. Во Владивостоке есть частная верфь, которая делает прогулочные катера на базе углекомпозитов. В целом, Россия активно разрабатывает новые технологии производства углеродных волокон, у нас есть успехи в этом направлении».
Вместе с тем, последнее время, из-за западных санкций разработка и производство композитных материалов переживает сложности. Например, заметил собеседник, «до последнего времени итальянские судоверфи закупали российские углекомпозиты, которые использовались при постройке элитных яхт». Сейчас это направление работы закрыто. С другой стороны, из-за санкций у наших компаний нет возможности закупить иностранное, в частности, немецкое оборудование, добавил Трофименко.
Но эти же сложные обстоятельства становятся стимулом для развитие собственных технологий и производств. В России планируется строить заводы по выработке углеродного волокна, рассказал Трофименко. «Мы в своей лаборатории создали мини-завод, настоящий производственный цикл, но только в меньшем масштабе. Российская компания изготовила для нас печи для обработки углеродных волокон. Качество продукции не подвергается сомнению», – отметил химик.
«Углеродные композитные материалы должны быть доступны всем. «Росатом» выпускает даже хоккейные клюшки из углекомпозитов, а не только центрифуги для обогащения урана. Мы же планируем расширять ассортимент – вплоть до производства велосипедов», – поделился планами Трофименко.
При этом Трофименко отметил, что развитие такой высокотехнологичных отраслей, как производство композитов (и в целом – развитие химической промышленности и нефтехимии) требует серьезной государственной поддержки.
Собеседник участвовал в прошедшей в четверг встрече президента с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Общение прошло в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Обратившись к Трофименко, глава государства поблагодарил специалиста-химика и его коллег из научно-исследовательского центра за разработку крыла из композитных материалов для отечественных пассажирских самолетов нового поколения МС-21.
«Сегодня мы делаем еще более высококачественные материалы», – рассказал Трофименко. При этом молодой ученый отметил, что производство композитных материалов – это отрасль, плотно связанная с нефтехимией. «Мы добываем огромные объемы нефти, но уровень их переработки пока, к сожалению, недостаточен», – констатировал Трофименко, задав вопрос президенту: «Как вы относитесь к инициативе о государственном стимулировании более глубокой переработки нефти и газа? Это может быть реализовано либо в виде нацпроекта, либо – совсем амбициозно – в виде госкорпорации».
Отвечая, президент отметил, что в России необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на продукцию химических производств, сообщает РИА Новости. «Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается», – заявил Путин.
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Путин: США должны восстановить инфраструктуру Афганистана
Главные обязательства по восстановлению афганской инфраструктуры, прежде всего, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, заявил российский президент Владимир Путин.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», – заявил Путин в после переговоров с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими партнерами, включая московский формат консультаций Россия – Индия – Иран – США – КНДР – Пакистан по восстановлению Афганистана. Также Москва готова способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам нужно начать выплаты компенсаций пострадавшим странам и народам, в том числе Афганистану.
Путин поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.
«С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – приводится поручение на сайте Кремля. Срок выполнения – 30 сентября 2022 года.
Ранее эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций.
Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.
Путин: Прекратившие деятельность в России компании пожалеют об этом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране.
«Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.
Путин: Пытающиеся ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя
В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер. Он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.
Те, кто пытается ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя, подчеркнул глава российского государства, передает РИА «Новости».
«Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения – цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители – опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», – подчеркнул Путин.
При этом вводившие ограничения в отношении России сами допускали такие ошибки, но теперь во всем обвиняют Москву.
«До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем», – указал президент.
Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Американский же президент Джо Байден счел «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию.
Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн
Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.
«Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения.