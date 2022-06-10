Путин присвоил звание гвардейской 28-й понтонно-мостовой бригаде ВЦИОМ и ФОМ подтвердили высокий уровень поддержки действий Путина россиянами 10 июня 2022, 14:30 Текст: Александра Юдина

Два ведущих социологических центра страны – Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – подтвердили высокий уровень поддержки населением действий российского лидера Владимира Путина, опубликовав данные опроса, в котором приняли участие 1500 человек из 53 регионов. Так, согласно данным независимой социологической службы ФОМ, 81% (+0,1п.п. за неделю) респондентов проявили одобрение деятельности президента. Также 78% (0,2п.п. за неделю) участников исследования положительно ответили на прямой вопрос о доверии к президенту России. По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3% (+0,1п.п. за неделю), а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов. Отмечается, что за последний месяц 35% опрошенным приходилось слышать от окружающих людей критические высказывания в адрес российских властей. Однако, 63% респондентов не слышали в последний месяц критические высказывания в адрес российских властей вообще, передает ФОМ. Кроме того, в последний месяц, согласно опросу, 72% респондентов не испытывают недовольства действиями российских властей. Тем временем рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos. Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости». По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.

Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР 9 июня 2022, 17:21

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг. Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин. «Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина. Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой. «Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин. «Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства. Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина 9 июня 2022, 18:44 Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости». В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова. В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков». Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий. Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого». Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией 9 июня 2022, 17:28

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует. «Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС. По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть». Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив. «Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он. Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда. Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь 9 июня 2022, 17:12

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории. «То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС. «Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России 9 июня 2022, 18:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше. «Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС. Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого. В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций. Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия. Молодой ученый рассказал о планах выпуска в России автомобилей из карбона по доступным ценам 9 июня 2022, 22:44

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Россия, несмотря на западные санкции, которые перекрыли доступ к зарубежному оборудованию, способна выпускать даже более высококачественные материалы, чем композитное крыло для самолета МС-21, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист-химик Евгений Трофименко, участник встречи Владимира Путина с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. «Углеродные композитные материалы – высокопрочные, но при этом очень легкие. Изначально сфера их применения – авиация и космос. Но сейчас цены на эти материалы снижаются, а сфера их применения расширяется», – рассказал 26-летний Евгений Трофименко, специалист научно-исследовательского центра по разработке технологий производства углеродных волокон. «Из этого материала изготавливаются лопасти для ветряков, – пояснил собеседник. – Материал может быть востребован в автомобилестроении при изготовлении легких кузовов. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, чтобы автомобили из карбона не стоили космических денег, а были вполне доступны. Во Владивостоке есть частная верфь, которая делает прогулочные катера на базе углекомпозитов. В целом, Россия активно разрабатывает новые технологии производства углеродных волокон, у нас есть успехи в этом направлении». Вместе с тем, последнее время, из-за западных санкций разработка и производство композитных материалов переживает сложности. Например, заметил собеседник, «до последнего времени итальянские судоверфи закупали российские углекомпозиты, которые использовались при постройке элитных яхт». Сейчас это направление работы закрыто. С другой стороны, из-за санкций у наших компаний нет возможности закупить иностранное, в частности, немецкое оборудование, добавил Трофименко. Но эти же сложные обстоятельства становятся стимулом для развитие собственных технологий и производств. В России планируется строить заводы по выработке углеродного волокна, рассказал Трофименко. «Мы в своей лаборатории создали мини-завод, настоящий производственный цикл, но только в меньшем масштабе. Российская компания изготовила для нас печи для обработки углеродных волокон. Качество продукции не подвергается сомнению», – отметил химик.



«Углеродные композитные материалы должны быть доступны всем. «Росатом» выпускает даже хоккейные клюшки из углекомпозитов, а не только центрифуги для обогащения урана. Мы же планируем расширять ассортимент – вплоть до производства велосипедов», – поделился планами Трофименко. При этом Трофименко отметил, что развитие такой высокотехнологичных отраслей, как производство композитов (и в целом – развитие химической промышленности и нефтехимии) требует серьезной государственной поддержки. Собеседник участвовал в прошедшей в четверг встрече президента с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Общение прошло в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, в преддверии Петербургского международного экономического форума. Обратившись к Трофименко, глава государства поблагодарил специалиста-химика и его коллег из научно-исследовательского центра за разработку крыла из композитных материалов для отечественных пассажирских самолетов нового поколения МС-21. «Сегодня мы делаем еще более высококачественные материалы», – рассказал Трофименко. При этом молодой ученый отметил, что производство композитных материалов – это отрасль, плотно связанная с нефтехимией. «Мы добываем огромные объемы нефти, но уровень их переработки пока, к сожалению, недостаточен», – констатировал Трофименко, задав вопрос президенту: «Как вы относитесь к инициативе о государственном стимулировании более глубокой переработки нефти и газа? Это может быть реализовано либо в виде нацпроекта, либо – совсем амбициозно – в виде госкорпорации». Отвечая, президент отметил, что в России необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на продукцию химических производств, сообщает РИА Новости. «Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается», – заявил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Прекратившие деятельность в России компании пожалеют об этом 9 июня 2022, 18:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране. «Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. Путин поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток 9 июня 2022, 22:07 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. «С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – приводится поручение на сайте Кремля. Срок выполнения – 30 сентября 2022 года. Ранее эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций. Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей. Путин: Пытающиеся ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя 9 июня 2022, 17:42 Текст: Алексей Дегтярев

В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер. Он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций. Те, кто пытается ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя, подчеркнул глава российского государства, передает РИА «Новости». «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения – цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители – опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», – подчеркнул Путин. При этом вводившие ограничения в отношении России сами допускали такие ошибки, но теперь во всем обвиняют Москву. «До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем», – указал президент. Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия. Американский же президент Джо Байден счел «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию. Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн 9 июня 2022, 18:38 Текст: Кристина Цыцура

Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями. «Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения. Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта 10 июня 2022, 01:40 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта. В частности, речь идет об «уточнении полномочий в указанной сфере, корректировке понятия «массовый спорт» (для учета всех граждан, которые систематически занимаются, в том числе самостоятельно, физической подготовкой, независимо от регулярности их участия в спортивных соревнованиях), положений, касающихся развития корпоративного спорта, а также введения и определения понятий «любительский спорт» и «любительская спортивная лига», передает РИА «Новости». Также поручено уточнить полномочия России и ее субъектов, органов местного самоуправления, Олимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций по организации и проведению всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе за пределами страны, по обеспечению участия в этих мероприятиях российских и иностранных граждан, а также по осуществлению международного спортивного сотрудничества в новых форматах. «Правительству... подготовить при участии администрации президента России и внести в стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации изменения, направленные на развитие массового спорта в современных условиях и формирование новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», – говорится в сообщении. Минспорт рассмотрит вопрос о создании организации по развитию массового спорта. Правительство должно будет представить идеи о целесообразности усиления централизации управления в спорте. Кабмин и региональные власти должны принять дополнительные меры для завершения создания информационной системы в сфере физкультуры и спорта. Президент поручил предусмотреть реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту открытых спортивных объектов в общеобразовательных организациях и оснащению их российским спортивным оборудованием. Также поручено проработать унификацию подходов к системе назначения стипендий спортсменам, предусмотрев увеличение этих выплат. Путин поручил определить результат, отражающий доступность объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями. Напомним, также Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта. Путин назвал самые важные лидерские качества 9 июня 2022, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. «Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он (лидер – прим. ВЗГЛЯД) вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением», – цитирует президента ТАСС. В таком случае лидер сможет мобилизовать работу команды, умение же работать в команде является одним из ключевых элементов успеха. Глава государства отметил, что эти критерии применимы во всех сферах жизни, в том числе в образовании, науке и политике. «Даже в педагогике известные наши педагоги еще 30-х годов всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. А в нашей недавней истории – атомный проект, ракеты, Королев, Курчатов. Они же свою жизнь этому отдали, жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть как робот какой-то, но все-таки он должен быть разносторонним», – указал Путин. В 2014 году Путин перечислял важнейшие, по его мнению, качества для политика. К ним он отнес честность, профессионализм и сострадание. Путин посетил посвященную Петру I выставку на ВДНХ 9 июня 2022, 15:56 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ, экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией: пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников, сообщает РИА «Новости». Глава государства, как предполагается, осмотрит несколько залов. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня. Путин: Россию невозможно обнести забором 9 июня 2022, 17:48 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны, заявил, что ее нельзя обнести забором, а сами россияне такой забор возводить не будут. Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого. «Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил желание России сотрудничать со многими странами, в том числе со странами БРИКС. «Темпы экономического роста в этих странах – в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором», – добавил президент. Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории. Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта 9 июня 2022, 22:02 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В январе 2022 года правительство России по поручению президента подготовило Концепцию развития в стране детско-юношеского спорта. Она нацелена на создание в каждом регионе всеобъемлющих условий, которые позволят систематически воспитывать в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту. Разработка документа – важный шаг на пути к комплексной государственной поддержке спортсменов разных возрастов и уровней, о необходимости которой заявлял глава государства Владимир Путин.