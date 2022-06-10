В России заявили о возможности импортозаместить японские грузовики

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10 июня, пятница | Последнее обновление — 14:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру.
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По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений.
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России заявили о возможности импортозаместить японские грузовики
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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в Россию грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в России, нужно уделить внимание этой работе.
«Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определённые виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях - ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в своё время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ей воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе», – передает РИА «Новости» ответ Трутнева на вопрос, скажется ли ограничение экспорта в Россию японских грузовиков на проекты на Дальнем Востоке.
Напомним, Япония запретила с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Также будет запрещен экспорт железнодорожных локомотивов и кондиционеров. В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.
В ЕС призвали не покупать зерно у России
Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», – цитирует Стано ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объясняла «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире, – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие
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Страны Североатлантического альянса выражают опасение по поводу того, что российские военные получат новые технологии из-за поставок передовых западных образцов вооружений Украине, сообщают СМИ.
Любое трофейное оружие с компонентами поиска и самонаведения, а также с алгоритмами шифрование может дать российским военным ключ к пониманию его работы и поможет в будущем защититься от него, заявил неназванный представитель британского посольства в США изданию Defense News.
При этом поставляемые западные системы РСЗО обладают дальностью в 70-80 километров, и считается, что риск их немедленного захвата невелик. Но потеря оружия меньшей дальности, такого, как британская самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» Brimstone с технологией распознавания целей, вызывает беспокойство. Фотографии якобы захваченных российскими военными или военными республик Донбасса Brimstone появились в Twitter в середине мая, обратило внимание издание.
Издание отмечает, что в НАТО начинает преобладать мнение о том, что военные секреты могут попасть к России по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). До этого глава Белого дома Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы.
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В конце мая российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.
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Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
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Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
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Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
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Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США
Авария на крупнейшем производстве СПГ в США Freeport LNG на берегу Мексиканского залива заставила производителя закрыть завод на три недели из-за пожара, это вызвало резкий рост цен на газ в Европе.
Предприятие обеспечивает порядка 20% СПГ в США, о приостановке его работы было объявлено вечером 7 июня, сообщает Reuters.
В четверг цены на газ в Европе выросли почти на одну пятую из-за этого происшествия, указало агентство. Это вызвано опасениями трейдеров, они беспокоятся, что уменьшение поставок США вызовет стресс на рынке.
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области – район Кинбурнской косы», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в среду российские средства ПВО сбили два МиГа-29 и вертолет Ми-8 в Николаевской области.
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Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
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Россия решила изъять у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты
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Власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо. Мы уже по сути дела ограничили, причем ограничили их усилиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее эксперты оценили новый виток конфликта с Москвой, который прямо сейчас провоцирует Токио. Японцы не согласны с российским решением отказать им в праве ловить рыбу в районе Южных Курил, но при этом вводят новые антироссийские санкции.
Напомним, в конце апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» – ежегодном докладе МИД Японии – «северные территории» (так в стране называют Южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией.
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США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР
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Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает Россию уважать нормы гуманитарного права, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины
Большинство кораблей военно-морских сил Украины, которые оказались под контролем России с 2014 года, планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма.
Источник ТАСС сообщил, что «многие из них уже не подлежат даже буксировке». Указывается, что «в большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели». В силовых структурах Крыма уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции». Источник заявил, что они уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности. Отмечается, что Москва никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.
Напомним, в силовых структурах региона сообщали, что бронекатера, ставшие трофеями российских моряков в результате спецоперации России на Украине, могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь. В 2019 году Россия вернула Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
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Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.
Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
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Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».
Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.
«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.
Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – пояснил журналист.
Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД России в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем России Сергеем Ворониным.
Япония решила запретить экспорт грузовых автомобилей в Россию
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С 17 июня вводится запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Также будет запрещен экспорт железнодорожных локомотивов и кондиционеров. В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.
Хагиуда объяснил данный шаг решением японского правительства о «введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры», передает ТАСС.
Министр заявил, что «во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении России из-за ее нападения на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
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