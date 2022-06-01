Участники «Большой перемены» на день возглавили крупнейшие российские компании

Топ-менеджерами в крупных российских компаниях, в частности, VK, Росатоме и Роскосмосе, в рамках дня самоуправления стали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Участники не только попробовали себя в профессии руководителя, а также предоставили детскую экспертизу продуктам компаний, которые создаются для школьников и студентов. Это позволит взглянуть детскими глазами на существующие проблемы, получить реальную оценку работы «взрослых», самую честную обратную связь, отмечается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, дублером креативного продюсера киностудии «Союзмультфильм» стала Ксения Линник. Школьница переехала в Тульскую область из Донецкой народной республики в 2014 году. В рамках «Большой перемены» она разработала коллекцию одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках «Дня самоуправления» помимо основных задач креативного продюсера «Союзмультфильма» школьница обсудила с командой киностудии создание мультипликационного сериала об участниках «Большой перемены», вместе с ними продумала персонажей и под руководством специалистов нарисовала эпизод к популярному детскому мультфильму.

«Генеральным директором» VK в рамках «Дня самоуправления» стал Александр Дитковский. Школьник поучаствовал в совещании одного из направлений компании – VK Образование, где он обсудил с коллегами планирование одной из масштабных просветительских акций Дня ИТ-Знаний. Также он посетил разные юниты VK и встретился с директором по стратегическому развитию VK Play. Генеральный директор VK Владимир Кириенко встретился со своим дублером, они обсудили инициативы, которые придумал Александр в ходе учебной практики в компании.

Екатерина Трубникова на один день стала «главным инженером» Ленинградской атомной электростанции Госкорпорации «Росатом». Она побывала на копии блочного щита управления, где следила за тем, как сотрудники отрабатывают действия в условиях чрезвычайной ситуации, а также сыграла роль ведущего инженера по управлению реактором.

Платон Самолучшев «заместил» исполнительного директора по перспективным программам и науки Госкорпорации «Роскосмос». Школьник посетил совещания по проекту «Сфера» и экспериментам по синтезу белков на МКС.

«Наша главная задача – создать условия, чтобы быть открытыми для детей и молодежи, тех, кто хочет работать в Роскосмосе, тех, кто хочет знать о нашей науке и экспериментах, которые мы реализуем, о тех инженерных профессиях, которые есть у нас в отрасли. Главное, чтобы эта информация была доступна», – сказал Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Роль руководителя направления детских программ Департамента сервиса ООО «Технопарк «Сколково» взяла на себя Кристина Лазарева. Она контролировала работу площадок, следила, чтобы в каждой капсуле были дети, курировала работу волонтеров.