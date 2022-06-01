Австрийская OMV заплатила за российский газ по новой схеме

Австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила в мае за поставки российского газа в евро по новой схеме, платеж прошел без проблем, сообщил официальный представитель концерна.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», – отметил представитель OMV, отвечая на вопрос, был ли осуществлен платеж за газ по новой схеме и прошел ли он без затруднений, передает ТАСС.

Ранее энергоконцерны из Германии Uniper и RWE в связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.

В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

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