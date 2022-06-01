Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета

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Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

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  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
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Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
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    Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

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    WSJ: В ОПЕК обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти

    Видео

    сила «Дружбы»


    Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

    финансовый центр


    Польша берет на себя функции властей Украины

    славянский котел


    В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

    «интернет-партизаны»


    Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

    чрезвычайное положение


    Американских малышей лишили детского питания

    победа для мира


    Андрей Полонский: «Братские войны» быстро залечивают свои раны

    выявление коллаборантов


    Тимур Шерзад: Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

    свобода выбора


    Геворг Мирзаян: Какие территории Украины должны стать российскими

    на ваш взгляд


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    Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета

    1 июня 2022, 11:27

    Текст: Александра Юдина

    Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE с связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.

    Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся «в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

    Уточняется, что процедура была «заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС», позволяя выполнять контрактные обязательства.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

    ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.

    В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

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    СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
    		   31 мая 2022, 21:43
    Фото: Alex Halada/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.

    «Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

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    Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
    		    31 мая 2022, 13:02
    Фото: VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.

    «Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».

    Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.

    Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.

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    Коментарии (14)
    Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью
    		    31 мая 2022, 23:24
    Фото: Awo2 William S. Stevens/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщили информированные чиновники из ЕС и Соединенного Королевства изданию Financial Times.

    Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. В британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию, передает ТАСС.

    Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

    На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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    Коментарии (27)
    ЕС обсуждает введение вторичных санкций против российской нефти
    		    31 мая 2022, 18:14
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны намерены запретить третьим странам закупать российскую нефть, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

    «Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».

    Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%.

    До этого сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.

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    Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
    		   31 мая 2022, 21:16
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

    На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».

    Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

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    «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа Shell и датской Orsted с 1 июня

    31 мая 2022, 18:46

    Текст: Кристина Цыцура

    С начала лета компания «Газпром экспорт» из-за неуплаты не будет поставлять газ компании – Shell Energy Europe Limited.

    Она отказалась оплачивать российское голубое топливо в рублях, говорится в релизе «Газпром экспорта». 

    «В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Шелл Энерджи Юроп Лимитед» о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», – сказано в сообщении.

    Максимальный объем поставок газа по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров, заявили в «Газпром экспорте».

    Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях.

    Также «Газпром экспорт» с 1 июня в 6.00 (7.00 мск) приостановит поставки газа датской энергокомпании Orsted из-за неоплаты за апрель.

    Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.

    Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Коментарии (6)
    Матвиенко оценила потери от частичного эмбарго ЕС на российскую нефть
    		    1 июня 2022, 04:00
    Фото: Federation Council of Russia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия не пострадает от частичного эмбарго ЕС на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

    «Россия и российский бюджет ничего не потеряют. Во-первых, после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран, и мы спокойно можем эту нефть, спрос на которую огромный, переориентировать на другие рынки. На мировом рынке только определенный объем добычи, определенный объем продажи нефти, другой, с Луны, нам никто не поставит», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    «Второе, на чем я бы настаивала, и что делают США: надо больше нефти использовать в собственной стране, больше перерабатывать, развивать нефтехимию, строить новые заводы, чтобы получать дополнительную прибыль, а не гнать сырую нефть. Думаю, что это сподвигнет нас ускорить эти процессы», – добавила она.

    Кроме того, как объяснила Матвиенко, стоимость объемов нефти, которые Россия не поставит в Европу, будет компенсирована за счет роста цены на топливо. «Даже если допустить, что сейчас мы быстро не перестроимся, то у нас не будет потерь, потому что цена на нефть существенно вырастет, и те объемы, которые мы недопоставим в Европу, мы покроем за счет роста цены на нефть. Здесь граждане европейцы вредят самим себе. Думаю, что они уже выдохлись, я даже затрудняюсь, что можно еще придумать. Это уже похоже на русофобскую агонию, абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную. Полный идиотизм, на мой взгляд», – подчеркнула Матвиенко.

    «Это (эмбарго на российскую нефть) критично в первую очередь для собственных граждан [европейских стран], для жителей стран Европейского союза. Понятно, что это серьезно ударит по их качеству жизни. Как только это решение было принято, биржи тут же отреагировали серьезным ростом на стоимость нефти. Ну, в чьих это интересах? Здравым умом [подумать], спокойно, без этой русофобской истерии. Кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность», – отметила спикер Совфеда.

    Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

    На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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    Словакия заявила о готовности использовать нефть из России

    31 мая 2022, 15:40

    Текст: Кристина Цыцура

    Словакия намерена использовать российскую нефть до тех пор, пока не будет найдена ей альтернатива, заявил на саммите ЕС в Брюсселе словацкий премьер Эдуард Хегер.

    «Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба». Словацкая просьба на заседании была удовлетворена – мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», – передает РИА «Новости» слова Хегера.

    Он одобрил решение венгерского коллеги Виктора Орбана одобрить частичное введение эмбарго на нефть из России. Хегер заявил, что на это мог повлиять их недавний разговор.

    «Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно», – подчеркнул Хегер.

    Ранее сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок, подтвердила пресс-служба Еврокомиссии.

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    ЕС заявил о готовности ввести пошлины на нефть из России в случае провала эмбарго
    		    31 мая 2022, 20:45
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Евросоюзе могут ввести пошлины на российскую нефть, если страны-участницы не смогут договориться об окончательном эмбарго на ее поставки, заявили в ЕС.

    Лидеры Евросоюза ранее договорились в качестве антироссийских санкций ввести эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под ограничения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, решение об исключении трубопровода принято под давлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ЕС из-за позиции Венгрии готовят запасной вариант, предусматривающей введение пошлин на нефть из России.

    Как считают разработчики, введение пошлин сделает российскую нефть неконкурентоспособной.

    В этом случае Венгрия уже не сможет наложить вето на введение пошлин, поскольку одобрение этой инициативы потребует квалифицированного большинства голосов, а не единогласного голосования 27 стран-участников.

    Введение пошлин рассматривается в ЕС как крайняя мера, к которой могут прибегнуть, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставок не дадут результатов. 

    Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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    Газпром прекратил поставки газа датской Оrsted и немецкой Shell Energy Europe
    		    1 июня 2022, 10:10
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted и немецкой Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за неоплаты в рублях.

    «Газпром полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», – передает ТАСС сообщение холдинга.

    Отмечается, что платеж от Shell Energy Europe за поставки газа в апреле также не поступил.

    Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях. Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.

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    В Венгрии обвинили Европу в «плясках» на грани мирового энергокризиса

    31 мая 2022, 14:51

    Текст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что Европа из-за антироссийских санкций «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

    «У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо «управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать».

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

    На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.

    Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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    Цена российского газа для Молдавии снизилась

    1 июня 2022, 09:12

    Текст: Александра Юдина

    В июне цена российского газа для Молдавии снизится с 920 до 880 долларов за 1 тыс. куб. метров, сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

    «Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около 880 долларов за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», – написал он в своем Telegram-канале.

    При этом Чебан добавил, что поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед «Газпромом». «Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», – сообщил он.

    Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».

    Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.

    Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.

    Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.

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    Макрон заявил о сокращении ЕС закупок нефти у России на 92% до конца года

    31 мая 2022, 17:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз намерен уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «ЕС впервые договорился о введении эмбарго на поставки российской нефти. Наше общее решение и индивидуальные обязательства Германии и Польши на этот счет позволят к концу года сократить закупки нефти на 92%», – сказал Макрон после саммита ЕС, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.

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    В ЕК подтвердили отсрочку на запрет экспорта в ЕС сырой нефти из России

    31 мая 2022, 14:29

    Текст: Ольга Иванова

    Запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок, подтвердила пресс-служба Еврокомиссии.

    «Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам – на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», – приводит сообщение ТАСС.

    Дата вступления шестого пакета санкций в силу и начала отсчета отсрочки пока неизвестна, документ о санкциях еще должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

    На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.

    Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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    Нефть подорожала после снижения днем ранее

    1 июня 2022, 08:22

    Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после снижения днем ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 8.14 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% – до 116,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,44%, до 115,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Во вторник нефть дешевела примерно на 2% после того, как Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.

    До появления новости нефть дорожала. Июльский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром впервые с 9 марта поднимался в цене выше 124 долларов.

    «Если от членов ОПЕК+ будет какое-то подтверждение того, что обсуждается приостановка участия России, то цены могут упасть до 100 долларов. ОПЕК+ необходимо разработать план, поскольку нефтяные цены, скорее всего, продолжат подниматься и усиливать инфляционное давление», – сказал агентству France Press аналитик VI Investment Corp Уилл Сунчиль Юнь.

    Инвесторы также продолжают оценивать перспективы поставок нефти после решения ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ.

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