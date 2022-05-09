Специальную награду Пулитцеровской премии отдали украинским журналистам

Украинские журналисты получили ежегодную специальную награду Пулитцеровской премии за освещение событий с 24 февраля 2022 года, сообщили организаторы.

Специальная награда вручается за особые достижения в сфере журналистики одному человеку или группе лиц, которые могут быть даже не связаны напрямую с медиасферой. В 2021 году ее получила девушка, которая сняла на видео гибель темнокожего Джорджа Флойда, передает ТАСС.

Кроме того, в номинации «За служение обществу» победила Washington Post, газету наградили за подробный анализ штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. New York Times получила награду в двух наиболее престижных номинациях – в области международной проблематики за репортажи о проблемах и неудачах военных кампаний США на Ближнем Востоке и в области освещения внутренних вопросов за материалы о злоупотреблениях полицейских. Критик Саламиша Тиллет и корреспондент Андреа Эллиот принесли изданию еще две награды.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.