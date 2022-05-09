США и Европа решили добиваться сближения Индии с Западом

Соединенные Штаты и Европа намерены добиваться сближения Индии с Западом, принимая во внимание в том числе нынешние геополитические потрясения, сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

«Один из явных разворотов событий между Соединенными Штатами и Европой – это желание более фундаментальным образом взаимодействовать с Индией, понимание того, что в новом стратегическом контексте Индия во многом является «колеблющимся штатом» (термин из американской внутриполитической жизни, исход предвыборной борьбы в таком штате не предрешен), что всем нашим интересам отвечает попытка работать с Индией сверхурочно, чтобы изогнуть ее траекторию больше к Западу», – передает ТАСС слова Кэмпбелла.

«И у нас были глубокие обсуждения, к примеру, с Францией, британцами, другими [европейцами] вопроса о том, как поддержать данные усилия. И часть этого (таких консультаций и взаимодействия с Индией) переступает за пределы области технологий, касается также безопасности и военной сферы», – отметил сотрудник СНБ, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Ранее США и Индия провели переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.

По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах.