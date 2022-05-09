Власти Тарту попросили убрать памятник советским солдатам

Мэр второго по величине эстонского города Тарту Урмас Клаас и председатель горсобрания Тынис Лукас обратились в минобороны и министерство культуры с просьбой перенести советский военный мемориал из парка Раади.

«Я и мэр Тарту Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в министерствах и принять необходимые решения для переноса красного памятника из Раади», – цитирует «Интерфакс» Лукаса.

По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а памятник перенесен.

«Эту несправедливость может устранить, во-первых, Минобороны, которое занимается воинскими захоронениями и может перезахоронить останки из парковой зоны, а во-вторых, Минкультуры, которое может вывести этот памятник из-под охраны культурного наследия», – сказал он.

По мнению Лукаса, который ранее был директором расположенного в Раади Эстонского национального музея, «этот монумент и написанная на нем ложная информация не подходит Эстонскому национальному музею и Эстонии вообще».

Ранее объединение бывших «лесных братьев» и борцов за свободу Эстонии потребовало от мэрии города Тарту изменить надпись на памятнике советским воинам или перенести монумент.

Эстонские борцы за свободу, коими здесь называют в основном ветеранов эстонской дивизии СС, известили в адресованном городской управе письме, что их не устраивает расположенный в парке Раади монумент с надписью «1941 Великая Отечественная война 1945. Своих защитников и освободителей, сынов всех народов СССР, благодарный Тарту помнит вечно».

Они потребовали изменить надпись на текст «Жертвы советской оккупации, покойтесь с миром» или вообще перенести памятник.