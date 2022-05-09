Опубликован указ Путина о дополнительных мерах поддержки семей военных

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Текст указа опубликован также на сайте Кремля.

На параде Победы Путин заявил, что гибель каждого солдата и офицера – это горе и невосполнимая утрата для родных и близких, особая поддержка будет оказана детям погибших и раненных военных.

«Правительству России обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки», – передает РИА «Новости» текст документа.

Согласно указу, в пределах спецквоты на обучение будут принимать детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно.

Кроме того, прием детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, будет осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профнаправленности).

«Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в месячный срок разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты», – добавляется в указе.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов России рекомендовано предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета субъектов.