Кремль заявил о невозможности широкого празднования Дня Победы в Мариуполе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из России на празднование 9 Мая.

«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», – сказал он, говоря о том, планирует ли Россия отправить в Мариуполь делегацию для празднования Дня Победы. При этом Песков отметил, что организация праздничных мероприятий в городе «в этом году невозможна по понятным причинам», передает ТАСС.

По его словам, для россиян День Победы – сакральный день.

«День Победы – это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза – это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, может ли День Победы быть омрачен спецоперацией на Украине.

Он также добавил, что, с точки зрения национальной гордости, значение этого праздника переоценить невозможно.

Ранее Песков сообщил, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной.