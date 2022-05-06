Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой

Политолог: ВСУ доказали нацистскую сущность обстрелом дома бабушки с советским флагом

«Украинская бабушка с советским флагом стала одним из символов военной спецоперации России на Украине, и это уже не стереть из истории», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по дому пожилой женщины и увезли ее в харьковскую больницу.

«Конечно, у любого политтехнолога есть красные линии – нельзя допускать цинизма, страдания других людей, деструктива. И, как мы видим, все эти табу были зараз нарушены украинской пропагандой и военными. Впрочем, для них и геббельсовская пропаганда – не красные линии. Так что, к сожалению, удивительного ничего нет. Спасибо, что не убили, а только обстреляли участок Анны Ивановой», – пояснил сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

По словам эксперта, не нужно обращать внимания на то, что сказала пожилая женщина сейчас под психологическим воздействием и давлением украинских силовиков. «Конечно, здесь мы видим и запугивание Ивановой со стороны ВСУ. Причем на то, чтобы провернуть весь этот так называемый кейс, у них ушло около месяца», – заметил он.

Впрочем, то, что сделала тогда женщина, отказавшись брать продукты у украинцев, навсегда останется в истории, подчеркнул Баширов. «Анна Иванова стала одним из символов военной спецоперации России на Украине, и это уже не стереть. То ее действие было естественным и откровенным, а то, что сейчас преподносит Украина ­– уже отмодерировано», – сказал политолог.

Баширов добавил, что в самом начале, когда произошла вся история с ВСУ, российским военным нужно было каким-то образом попытаться помочь Ивановой и ее мужу выехать в Россию. «Теперь же поздно – украинская сторона их явно не отпустит, даже если физическое состояние позволяет уехать», – заключил собеседник.

Известно, что «бабушку с красным флагом» зовут Анна Ивановна Иванова, она из села на окраине Харькова. Ранее Telegram-канал Makarenko Donetsk сообщил, что Киев взял в заложники бабушку Анну с Харьковщины. «При этом они провернули свою «дежурную схемку»: сами же засадили из миномета по дому стариков, ничего толком не показали, но ожидаемо обвинили Россию», – говорится в сообщении.

Telegram-канал «Политика Страны» также сообщил со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности Украины, что Иванову эвакуировали из своего поселка и сейчас она находится в одной из больниц Харькова. «Лучше бы моей знаменитости чтоб не было. Лучше бы войны не было. Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы», – говорит она под одобрительный смех украинских военных.

Напомним, в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.

В России она стала героиней. Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, а также нанесет на него изображение Ивановой, об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. «Положительные решения по данному обращению главы ДНР [Дениса Пушилина] уже приняты. Вот такое изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем (согласие автора картины у нас уже имеется) будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным Знаменем в руках. В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.

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