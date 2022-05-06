Осетров на брянской акваферме перевели на отечественный корм

На брянской акваферме «Живые осетры», где в четырех бассейнах растут более 1 тыс. осетров, в рамках программы импортозамещения заменили немецкий корм на отечественный, который производится в Новосибирске.

«Фракция корма в точности соответствует импортным аналогам, а витаминов в российском корме даже больше», – говорится в сообщении на официальной странице Брянской области во «ВКонтакте».

Рыба выращивается из 20-граммовых мальков, которые привезены из Тверской области.

«Осетры требовательны не только к корму, но и к содержанию, поэтому все делается строго по науке. Технология искусственного выращивания рыбы – разработка Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства, и процесс постоянно совершенствуется», – отмечается в сообщении.

«Специалисты говорят, что употребление осетра в пищу усиливает иммунитет, уменьшает уровень холестерина, предотвращает развитие заболеваний сердца, укрепляет кости и заряжает энергией», – заключили авторы сообщения.

В свою очередь, на странице самого предприятия отмечается, что брянская акваферма «старается возродить кулинарные традиции царской и советской России». Представители предприятия напомнили, что ловля осетровых в России запрещена и наказывается крупными штрафами, поскольку рыба включена в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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