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5 мая, четверг | Последнее обновление — 16:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена нефти Brent на Лондонской бирже превысила 112 долларов за баррель
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Страны ОПЕК+ согласовали план по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей на июнь
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Страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники в делегациях, участвовавших в заседании.
Документ подтверждает, что страны альянса договорились увеличить уровни добычи в июне совокупно на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 июня. Как следует из графика добычи на июнь, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в июне на 114 тыс. б/с каждая, до 10,663 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,558 млн б/с, пишет ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти
Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.
Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.
Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.
Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.
ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья, передает ТАСС.
Таким образом, в ходе первого обсуждения нефтяного эмбарго не удалось достичь соглашения. По данным источника, решение может быть принято на следующей встрече постпредов ЕС в четверг.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?
Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене
Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».
Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.
По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.
Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.
Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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В Роттердаме заявили о готовности принять подходящие танкеры с российской нефтью
В порт нидерландского города Роттердам направляются не меньше восьми танкеров с нефтью из России, в городской администрации их готовы принять, не смотря на возражения посольства Украины, сообщают СМИ.
Администрация Роттердама в курсе прибытия танкеров с российской нефтью, они прибудут в ближайшие дни, их готовы принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Между тем украинское посольство призвало власти страны не принимать эти суда.
«До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», – ответил представитель администрации порта.
По данным администрации порта города, импорт сырой нефти из России почти не сократился в первый месяц спецоперации на Украине.
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Позже стало известно, что отказ работников порта Амстердама разгружать судно с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают такие суда.
Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины
В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.
«Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.
Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.
В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.
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Венгрия увеличила поставки нефти из Казахстана через Россию
Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», – цитирует Сийярто ТАСС.
По его словам, эти поставки проводятся по нефтепроводу через российскую территорию. Санкции против России также оказывают влияние на это.
«Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», – заключил венгерский министр.
Ранее в Словакии заявили, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.
До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Крупнейший нефтехимический комбинат Балкан не нашел альтернатив нефти из России
Пресс-служба нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.
На предприятии «не видят реальных альтернатив». «На нашем рынке нет предложений других сортов нефти», – говорится в сообщении. Отмечается, что «технически» комбинат «может перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это уменьшит возможности завода». «Реально мы даже не пытались повысить долю «непроектного» сырья более чем на 50% из-за технологических ограничений», – приводит ТАСС со ссылкой на BTV текст сообщения.
Указывается, что за первые три месяца было переработано более 63% нефти российского происхождения, а в настоящее время доля российского сырья составляет 100%, так как предложение альтернативных поставок ограничено.
Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго, который предлагает ввести Еврокомиссии в виде шестого пакета санкций.
«Лукойл Нефтохим Бургас» – самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Основной поставщик топлива на внутренний рынок Болгарии. Дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ».
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
Венгрия опровергла сообщения об отзыве вето на эмбарго нефти из России
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщение немецкого телеканала ZDF о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
«Венгрия не «отзывала свое вето». На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем», – приводит слова Ковача РИА «Новости».
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Венгрия выступила против разработанного в ЕС эмбарго на российскую нефть
Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии – к концу следующего года», – передает ТАСС его слова.
При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.
Ранее Чехия заявила, что поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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Чехия попросила 2–3 года для отказа от российской нефти
Чехия поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала газете «Млада фронта Днес».
«Мы поддерживаем введение максимально жестких санкций против России, но они не должны нанести больший ущерб чешским гражданам, чем России. Мы ведем переговоры [с ЕС], чтобы нам был предоставлен переходный период [на отказ от покупки и использования нефти из РФ]». Республика, как он проинформировал, старается получить переходный период на «два-три года», – передает ТАСС его слова.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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Япония решила не отказываться от импорта российской нефти немедленно
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе поездки в США сообщил, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из России в качестве возможной санкционной меры.
«У Японии ограничены ресурсы, нам будет сложно немедленно стать в один ряд с другими странами [в вопросе отказа от российской нефти]», – передает ТАСС со ссылкой на Kyodo слова министра.
Согласно информации Asahi, Хагиуда также призвал власти США увеличить объемы производства СПГ. Кроме того, он предложил оказать государственную поддержку японским компаниям, вовлеченным в производство этого ресурса на американском рынке.
По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ – 8,8%.
Напомним, Япония запретила импорт ряда товаров из России. Запрет на импорт коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски.
До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине.
Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
Российские власти запретили въезд в страну премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Есимасе Хаяси, в список попали и другие должностные лица Японии.
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