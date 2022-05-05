Страны ОПЕК+ согласовали план по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей на июнь

Страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники в делегациях, участвовавших в заседании.

Документ подтверждает, что страны альянса договорились увеличить уровни добычи в июне совокупно на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 июня. Как следует из графика добычи на июнь, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в июне на 114 тыс. б/с каждая, до 10,663 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,558 млн б/с, пишет ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.

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