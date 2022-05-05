Итальянские курорты оказались «на нуле» из-за санкций против России

Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов. Так, владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро рассказал The Guardian, что местная экономика расцветала благодаря россиянам.

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», – посетовал Ротондаро, передает РИА «Новости».

The Guardian отмечает, что Ротондаро не единственный, кто оказался в затруднительном положении. Сальваторе, официант одного из местных ресторанов, также пожаловался на отсутствие российских туристов. «В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного», – сказал он, выразив надежду, что россияне вернутся к концу лета.

В Скалее, городе с населением чуть менее 11 тыс. человек, около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.

По подсчетам специализированного института Demoskopika, в этом году Италия недосчитается более 300 тыс. туристов из России и с Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране как минимум 180 млн евро.

Напомним, с 1 марта Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Президент Владимир Путин заверил, что власти будут поддерживать направления внутреннего туризма, развивать и предоставлять льготы на создание и развитие инфраструктуры.