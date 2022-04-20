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Путин посоветовал россиянам посмотреть Камчатку
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Президент Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку. По его словам, в нее «немудрено влюбиться», потому что это уникальное место.
«Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.
Путин отметил, что российские власти будут и дальше развивать внутренний туризм.
«Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим – создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин добавил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.
Напомним, в прошлом году туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос на 60%, до 8 тыс. человек, и достиг исторического максимума.
Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников
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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». «Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», – сказал Путин, сообщает ТАСС.
Президент констатировал, что инфляция в России «сейчас стабилизируется». Однако при этом он обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.
Он также заявил, что необходимо поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.
Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике
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Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, заявил президент.
«После недолгого ажиотажа по ряду товаров – а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда – розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», – указал он.
Президент отметил, что инфляция также стабилизируется, но есть заметный рост.
«Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», – обратил внимание он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.
«Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й мотострелковой бригаде
Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание «Гвардейская», глава государства подписал соответствующий документ.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская» и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада», – говорится в указе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее в апреле командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам спецоперации на Украине.
В Кремле раскрыли подробности участия Путина в первом запуске с Восточного в 2016 году
Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Окружающие лица действительно – поскольку была программа в Москве – то вот все-таки после этой первой неудачи – которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, это просто датчик барахлил – рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни, передает РИА «Новости».
Песков заявил, что «это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный».
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года. Первая в истории Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля в 5:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесен ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала.
Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского
Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.
Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».
Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах пограничникам и их семьям
Семьи российских пограничников на границе с Украиной, ЛНР и ДНР получат дополнительные 5 млн рублей в случае гибели военнослужащих, соответствующий указ дал президент Владимир Путин.
Эти меры приняты для предоставления дополнительной социальной поддержки «военнослужащим пограничных органов Федеральной службы безопасности и членам их семей», передает ТАСС со ссылкой на указ.
«Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», – говорится в документе.
Указ также устанавливает, что пограничники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач на границе с республиками Донбасса и Украиной, получат «единовременную выплату в размере 3 млн рублей». Получение этих выплат не учитывается при получении иных выплат и предоставлении мер социальной поддержки.
Путин поручил ФСБ в семидневный срок определить порядок назначения и осуществления дополнительных выплат. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля нынешнего года.
Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
Путин призвал поддержать внутренний спрос в России
Российским властям необходимо поддержать внутренний спрос в экономике страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Бюджет России должен насыщать экономику финансовыми ресурсами и поддерживать ее ликвидность, продолжил президент.
«Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность», – указал он.
Ключевой задачей для правительства должно стать создание долгосрочной устойчивости финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.
«Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул глава государства.
Также в понедельник Путин отмечал, что ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года.
Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и его коллега из Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник в телефонном разговоре подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром, отмечается в сообщении, говорится на сайте Кремля.
«Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», – указали в Кремле.
Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время телефонных переговоров дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+.
Путин заявил о низком уровне числа безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России остается на достаточно низком уровне, необходимо создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.
По словам президента, ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», подчеркнув, что «текущая ситуация здесь в целом устойчивая».
«Об этом можно судить, в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике.
Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение
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Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.
Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России, сообщает ТАСС.
«Мы с ребятами из «Большой перемены» запустили акцию «Рука помощи», помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», – сказала она.
Путин поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции.
«Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин.
Ранее девочка рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала с родственниками в Севастополь из Луганска. После этого Диана зачитала стих собственного сочинения, посвященный Донбассу и Севастополю, в котором выразила чувство гордости за свою Родину.
Путин и Пашинян выступили за увеличение доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Россия и Армения выступают за развитие интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включая увеличение доли расчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, лидеры высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, «в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества».
Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили намерение сообща преодолевать санкционные вызовы.
Напомним, в Кремле анонсировали подписание пакета документов во время визита Пашиняна в Москву.
Путин назвал ушедшего из жизни экс-главу СВР Трубникова настоящим офицером
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР) Вячеслава Трубникова.
«Человек большого личного мужества и высоких моральных качеств, Вячеслав Иванович был настоящим офицером и патриотом, профессионалом, обладавшим широким кругозором и поистине энциклопедическими знаниями. Посвятив себя защите интересов Отечества, он неизменно проявлял стойкость и хладнокровие, добивался успеха в оперативной деятельности и на дипломатической работе, подавал пример ответственного и преданного служения Родине, требовательности к себе и внимательного, бережного отношения к подчиненным. Скорблю вместе с вами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Трубников скончался в понедельник на 78-м году жизни.
В январе 1992 года был назначен первым заместителем директора СВР, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.
В 2000 году стал первым замминистра иностранных дел и спецпредставителем президента России в СНГ. В 2004–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.