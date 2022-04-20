Путин посоветовал россиянам посмотреть Камчатку

Президент Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку. По его словам, в нее «немудрено влюбиться», потому что это уникальное место.

«Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.

Путин отметил, что российские власти будут и дальше развивать внутренний туризм.

«Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим – создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин добавил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.

Напомним, в прошлом году туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос на 60%, до 8 тыс. человек, и достиг исторического максимума.