Британия и США пообещали Швеции и Финляндии защиту от России до вступления в НАТО

Если Финляндия и Швеция примут решение вступить в Североатлантический альянс, они не останутся без защиты до официального присоединения к НАТО, заверили в Вашингтоне и Лондоне.

Так, британский министр обороны Бен Уоллес, находясь с визитом в Финляндии, пообещал, что Великобритания окажет помощь обеим странам «в случае нападения» на них. «Не могу себе представить, чтобы Британия не поддержала Швецию и Финляндию, независимо от того, на какой стадии находятся переговоры о вступлении в НАТО или процедура ратификации соглашений. И я думаю – это то, что нас по-настоящему объединяет», – приводит его слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов). Уоллес заверил, что Британия «сделает то, что должна, чтобы поддержать Финляндию».

В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде в среду заявила, что получила заверения от США об оказании помощи в поддержании безопасности страны в период возможного присоединения к Североатлантическому альянсу. «Я не могу раскрывать всех деталей, но думаю, что сейчас у нас есть поддержка американцев», – сказала Линде в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По ее словам, это еще не твердые гарантии безопасности, поскольку такие получают, лишь став членом НАТО. Однако, как отметила шведский министр, «Россия может быть уверена, что ее враждебные действия в отношении Швеции, которыми она ранее угрожала, не останутся без ответа США».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Копенгагене после встречи с лидерами скандинавских стран заявила, что Хельсинки ведет переговоры с ключевыми странами альянса о гарантиях безопасности на период до официального присоединения к НАТО, который продлится несколько месяцев. Она выразила надежду, что этот процесс пройдет максимально быстро.

Ранее СМИ сообщали, что Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО.

По данным СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция. При этом референдумов по данному вопросу страны проводить не планируют.

Москва подчеркивала, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Россия официально предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Между тем против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступила Хорватия. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем католикам блокировать присоединение этих двух стран к Североатлантическому альянсу.

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