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Названы сроки возобновления работы школ на освобожденных территориях ЛНР
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Все школы в освобожденных районах Луганской народной республики возобновят работу до 10 мая, сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.
«Процесс регистрации (в ЛНР) не до каждой школы (в освобожденных районах) дошел. Тем не менее мы знаем, что у нас к 10 мая уже все школы будут работать: какие-то в дистанционном режиме, у кого есть такая возможность, у кого нет такой возможности – они выходят в очном формате», – цитирует Долженко «Луганский информационный центр».
По ее словам, образовательная программа в школах на освобожденных территориях была скорректирована.
«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку, которая преподается в ЛНР; у них была украинская литература – они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», – рассказала Долженко.
Также она добавила, что школьники начали изучение истории Отечества и обществознания по действующим в Республике программам. «Мы поделились и учебниками, и учебно-методической литературой для преподавателей», – отметила первый замминистра.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.
Лавров озвучил требование к Зеленскому
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Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.
При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.
По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».
Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.
Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные рассказали, из-за чего попали в плен
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Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
«(В плен попали) в первый же бой – нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил», – передает РИА «Новости» речь одного из пленных.
По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать. «Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить, – ни точки сбора, ни путей отхода», – пояснил военнопленный.
Также пленные добавили, что оказались удивлены некорректным отношением ВСУ к мобилизованным. По словам рассказчика, отношение оказалось «как к разменным монетам», «одноразовым солдатам». «Броню выдали только через три недели после мобилизации», – добавил он.
При этом солдат поразился корректным отношением российских военных к пленным, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое».
«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было – оказали первую помощь», – рассказал он.
Ранее британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС России и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.
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Российский флаг подняли в Чернобаевке Херсонской области
У здания местного исполкома в поселке Чернобаевка Херсонской области подняли российский флаг.
Здесь расположен херсонский международный аэропорт. Российские силовики также сняли украинские таблички со здания местной администрации, пишет РИА «Новости».
Напомним, Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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Губернатор разъяснил ночной инцидент над Белгородом
Ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, российская авиация выполняла боевые задачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», – передает ТАСС его слова.
По его словам, безопасности жителей области ничего не угрожало.
Утром Гладков рассказал в Telegram, что «проснулся от двух сильных разрывов». Он сообщил, что «по информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет», как и пострадавших. По словам главы региона, «уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе».
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В ДНР назвали причину отмены парада на 9 мая
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«Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский, комментируя планы властей республики по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом году парада не будет. Они состоятся только после освобождения наших территорий. Сейчас собирать людей на торжества достаточно опасно, потому что мы каждый день фиксируем прилеты по территории республики», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Сегодня, например, было прямое попадание в нефтебазу, весь Донецк видит этот дым и чувствует гарь. Поэтому мы на очень большой процент уверены в том, что если рискнем проводить массовые мероприятия, то бандеровцы запустят по людям ракеты», – пояснил депутат.
«Поэтому причине властями республики решено не проводить парад. А Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Также Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
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В ДНР назвали число эвакуированных за сутки людей из Мариуполя
Из Мариуполя в поселок Безыменное в ДНР эвакуированы почти 400 человек за последние сутки, из них 59 – дети, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки, с 08.00 2 мая до 08.00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
На данный момент эвакуированных расположили в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР. Всего же с 5 марта по 3 мая в Безыменное эвакуировали 26 тыс. 765 человек.
Ранее эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали, что националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В ДНР сообщили подробности обстрела нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В Telegram-канале ведомства говорится, что, по предварительным данным, «в результате обстрела нефтебазы в Макеевке один человек погиб и двое получили ранения».
Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР и обстреляли Киевский район Донецка.
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В ЛНР пообещали провести парад 9 мая после победы над украинским нацизмом
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«Пока мы ограничимся небольшим набором официальных мероприятий, чтобы поздравить и наградить бывших и нынешних защитников», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник, комментируя планы властей республики по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Торжественный парад в честь 9 Мая мы будем проводить только после того, как одержим победу над украинским нацизмом. Сейчас же мы ограничимся лишь небольшим набором официальных мероприятий, чтобы наградить бывших и нынешних защитников», – заявил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Сейчас нет необходимости давать возможность украинским террористам совершить очередной кровавый теракт», – заключил собеседник, говоря о потенциальной опасности обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее стало известно о том, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Также Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
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ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122мм».
Накануне, 1 мая, ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы.
Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР
Вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения».
«Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он.
«Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что силы народной республики при огневой поддержке ВС России освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
Глава ДНР рассказал о возобновлении работы порта Мариуполя
Жители Мариуполя самоорганизовываются и наводят порядок в городе, многие идут устраиваться на работу, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в прямом эфире «Соловьев Live».
По его словам, многие сотрудники торгового порта, не дожидаясь, когда окончится стрельба в районе «Азовстали», возобновили трудовую деятельность на своем предприятии. По словам ведущего программы, Пушилина порадовало, что «порт начинает работать, идет прием людей на работу, что его расчищают».
«Поток хлынул, люди идут и устраиваются на работу. Они не просто обращаются: помогите, привезите еды, сделайте что-то. Это не про людей Донбасса. Они целенаправленно самым активным образом готовы участвовать. Несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что опасно, они просто берут и делают», – приводятся слова Пушилина на его сайте.
Он уточнил, что на других предприятиях подобная картина: люди хотят работать. «Это то чувство, отношение к труду, которое у нас никто не отнимет», – сказал глава ДНР.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
В Краснодоне вспомнили погибших в Доме профсоюзов в Одессе
Акция, приуроченная к восьмой годовщине трагедии в Одессе, прошла 2 мая в Краснодоне (ЛНР): участники почтили память погибших в Доме профсоюзов минутой молчания, после чего возложили цветы у подножья мемориала Скорбящей матери.
В акции приняли участие активисты регионального штаба общественного движения «Молодая Гвардия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Подчеркивается, что граждане ЛНР «помнят все преступления, совершенные Киевом в отношении русских граждан», в 2 мая 2014 года стало «началом нового этапа сопротивления преступному украинскому режиму».
По словам общественников, в том огне погибли не только одесситы, а и государственность Украины.
« …Жителям Донбасса очень близка эта боль. Жестокая массовая казнь стала очередным доказательством того, что жить в стране, где возможны подобные события нельзя, а значит, мы пошли по правильному пути…», – приводит Telegram-канал Луганьмедиа слова активиста Краснодонского регионального штаба ОО «Молодая гвардия» Карины Бучневой.
Ранее в понедельник свидетельница рассказала о том, что украинские националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, а в случае потасовок с родственниками погибших в Доме профсоюзов в 2014 году власти задерживали только последних.
Также президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас», а также участниками «евромайдана» – с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект, позволяющий военным привлекать части территориальной обороны к выполнению задач в районах боевых действий, сообщила в среду Верховная рада.
«Принятые изменения позволяют территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, согласно украинским законам, подразделения территориальной обороны могли выполнять задачи исключительно вне районов ведения боевых действий.
Напомним, Верховная рада продлила военное положение на украинской территории до 25 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об очередной пролонгации этого режима.
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Власти и общественники Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Отечественной войны
Представители власти и общественности Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Омельяненко, сообщила администрация Алчевска.
Побывали в гостях у ветерана и передали ему подарки представители местной администрации во главе с руководителем города Альбертом Апшевым, участники Республиканской организации ветеранов, активисты общественного движения «Мир Луганщине» и юные жители города, – передает Луганский информационный центр.
«На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и трудности послевоенного времени. Но вы и ваши сверстники выстояли и восстановили разрушенную страну. В день вашего юбилея и в преддверии Дня Победы говорим вам спасибо. Здоровья вам, бодрости и оптимизма», – обратился к юбиляру глава горадминистрации.
Александр Омельяненко родился 1 мая 1922 года. В 18 лет был призван в армию, служил на Черноморском флоте, боевое крещение принял в Николаеве. Защищал Севастополь, Перекоп, Керчь, Тамань, Новороссийск. Войну закончил старшиной.
Штурмовавший Рейхстаг фронтовик из Донбасса получил российский паспорт
Ветеран Великой Отечественной Войны Дмитрий Штанченко, которого вместе с дочерью в феврале эвакуировали в Воронежскую область из Донецкой народной республики, при содействии депутата Госдумы Игоря Кастюкевича во вторник получил паспорт гражданина России.
Ветеран озвучил свою просьбу на онлайн-приеме у депутата. По словам фронтовика, отпраздновать в этом году праздник Победы он мечтал гражданином России. Сегодня в санатории им. Горького, куда фронтовика с семьей поселили после эвакуации, ему торжественно вручили паспорт гражданина России, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы с Дмитрием Викторовичем познакомились на онлайн приеме. Он озвучил просьбу получить российское гражданство. Второй просьбой был новый китель, потому что старый ветеран оставил дома. Максимально оперативно все сработали. Спасибо большое руководителю УФМС Сергею Червонцеву за личное участие и региональному отделению «Единой России» и фракции в городской думе Роману Жогову», – рассказал депутат.
По словам Кастюкевича, теперь у ветерана есть и паспорт, и китель. «Получилась командная работа. Сегодня познакомились с фронтовиком лично. Рукопожатие крепкое у него! Ветераны Донбасса, освобожденных территорий боялись, что их придут поздравлять. Над фронтовиками издевались. Теперь нацистским традициям пришел конец, – поделился депутат Госдумы.
Его слова подтверждает дочь ветерана Светлана. Она рассказала, как нелегко жилось участникам ВОВ на Донбассе в последнее время. «В прошлый День Победы во время возложения цветов к братской могиле подбежали к папе и сорвали четыре медали. С тремя убежали, а медаль «За отвагу» уронили на землю. Мы ее подняли и снова к кителю прикрепили. Папа очень хотел получить российский паспорт, стать гражданином России. Гражданином страны, которая чтит память о героях ВОВ и заботится о фронтовиках. Заботиться о сохранении исторической памяти! Это очень важно!» – поделилась дочь фронтовика.
Сам ветеран радуется, что теперь его мечта сбылась. «Всегда чувствовал себя россиянином и вот моя мечта сбылась! Я – гражданин России! Спасибо! А тем ребятам, которые на передовой – силы духа и Победы! Только Победа! – напутствовал Штанченко.
Отмечается, что вопрос о получении гражданства решили в максимально сжатые сроки. А пока шла процедура оформления, фракция «Единой России» в воронежской Думе и региональное отделение партии взяли на себя бытовые вопросы ветерана. Заказали и сшили в ателье китель советского образца, подобрали и привезли фронтовику коляску, в которой прогулки и все передвижения станут проще.
«Взяли шефство над Дмитрием Викторовичем, мы на постоянной связи. Если что-то нужно – мгновенно реагируем, привозим. Мы уже как родные стали», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Роман Жогов.
Как добавил руководитель УФМС Воронежской области Сергей Червонцев, все вопросы, связанные с получением гражданства, удалось решить быстро. «Первостепенным всегда является не сбор документов, а волеизъявление гражданина. Поэтому, когда узнали, что для ветерана это не просто желание, а мечта, то максимально ускорились. Для нас это почетная миссия. Прошла и процедура принятия присяги, все по уставу. Ветеран – настоящий боец и на таких равняться надо», – рассказал он.
Дмитрий Штанченко – один из последних ветеранов – фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Родился 15 июня 1925 года в с. Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943 по май 1945. 64-й отдельный мотострелковый батальон при второй гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг. Полковник запаса. Инвалид ВОВ первой группы. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны второй степени, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». А за трудовые – уже в мирное время награжден Орденом Ленина.