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4 мая, среда | Последнее обновление — 17:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
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Газпром: Польша начала получать газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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Италия рекордно нарастила закупку российского газа
Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.
По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию был в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется в статье, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. Как отмечает издание, у Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона, передает ТАСС.
Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани в ходе выступления в парламенте во вторник, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время Италия будущей зимой столкнется с трудностями. Для их недопущения, по словам Чинголани, необходимо заполнить хранилища на 90%, на что потребуется шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что с января 2021 года цены на газ выросли в пять раз.
В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.
Ранее Чинголани называл в качестве срока избавления от зависимости от российского газа 1,5 года, а источниками замещения – Алжир, Анголу, Республику Конго. Оттуда планируется, в том числе, поставлять СПГ, который будет добываться при поддержке и инвестициях Италии. Кроме того, Италия намерена нарастить собственное производство.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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Глава Еврокомиссии подтвердила запрет на вещание трех российских телеканалов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом, шестом по счету, пакете санкций против России будет содержаться запрет на трансляцию трех российских телеканалов.
«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии, выступившей перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Агентство DPA пишет, что ЕК и внешнеполитическая служба сообщества также предложили ввести запрет на закупки странами ЕС нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, поскольку они большую часть нефти импортируют из России, не имеют выхода к морю и тем самым не могут настолько быстро, как другие государства ЕС, получать энергоносители альтернативными маршрутами, передает ТАСС.
Новый пакет санкций включает ограничения против трех банков, среди которых Сбербанк. По словам его источника, они будут отключены от международной межбанковской платежной системы SWIFT. В санкционный список также будут включены лица и организации, которые, как считают в ЕС, якобы несут ответственность за события в Буче и Мариуполе.
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить ЕК, затем его представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС. После одобрения ограничительные меры должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД. Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
СМИ сообщили, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
Еврокомиссия намерена отключить еще два российских банка от SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков – МКБ и Россельхозбанка – от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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Эксперты оценили данные о газовых интересах России в Нигерии
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«У Москвы есть интерес к этому проекту, но заявление нигерийцев стоит рассматривать как элемент давления на Евросоюз, который пытается найти альтернативные источники поставок газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Ранее в Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу.
«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран ЕС развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода из Нигерии через Нигер на Алжир и далее в Европу», – пояснил эксперт.
«Но проект из Нигерии предполагает размещение труб вдоль побережья, и это уже не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий, так как оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние», – напомнил собеседник.
«В частности, это противостояние вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок», – добавил Гривач.
«Что касается интересов Москвы к строительству новых магистралей в Африке – они есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе. Но заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, «давайте думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе мы будем сотрудничать в этом вопросе с Россией», – полагает эксперт.
«Нигерия – страна неспокойная, там есть риски гражданской войны и масса других проблем. И газопроводы из Нигерии к Марокко нужны достаточно длинные. Это по определению технически сложная история, имеющая массу политических проблем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Сейчас через Марокко идет труба из Алжира в Испанию. В самом Марокко газ особо не производится. Недавно появилась идея качать газ из Испании в Марокко, но это не нравится Алжиру, поскольку у него конфликт с Марокко из-за западной Сахары. И если газ из Испании пойдет в Марокко, то Алжир может пойти на дальнейшее обострение отношений с Испанией», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому идея с Нигерией пока не выглядит актуальный. Просто Евросоюз и его партнеры пытаются найти какие-то альтернативы по поставкам газа, демонстрируя якобы множественность этих вариантов. Но в обозримом будущем есть единственный способ для ЕС чтобы пережить возможное газовое эмбарго – это кардинально сокращать потребление газа в своей промышленности. Это способ хоть и болезненный, но пока реальный. Рассчитывать на Нигерию – это абстракция», – добавил эксперт.
Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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В Италии назвали критическим для зимы прекращение поставок газа из России
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.
«Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.
Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.
«Мы запасаем 1,5 млрд кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев», – сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо «сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы».
Ранее в Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями.
В МИД предложили странам ЕС отменить самих себя
Если Евросоюз (ЕС) по-настоящему хочет сделать больно Москве, то пусть отменит сам себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире радио Sputnik, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций, что «если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
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Песков: Запад платит большую цену за ущерб России
Европа и США платят большую цену за попытки нанести ущерб России, Кремль просчитывает самые разные варианты сути западных санкций и ответа на них, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Кремль наблюдает и просчитывает самые разные варианты развития событий на фоне заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что в рамках шестого пакета санкций против России ЕС отключит другие банки от системы SWIFT, введет меры в отношении ответственных за дезинформацию и продолжит борьбу с импортом российской нефти.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран. Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
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Венгрия выступила против разработанного в ЕС эмбарго на российскую нефть
Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии – к концу следующего года», – передает ТАСС его слова.
При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.
Ранее Чехия заявила, что поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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Подсчитаны потери Италии в случае отказа от российского газа
Прекращение импорта газа из России может привести к потере около 565 тыс. рабочих мест в Италии, следует из результатов исследования.
По данным газеты Corriere della Sera, в одном из возможных сценариев правительства страны есть отказ от поставок газа и нефти из России.
Дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023 году. Это приведет к росту цен, а также отразится на занятости населения, показатель которой потеряет 1,3% пункта в 2022 году, а в 2023 году – 1,2% пункта. Это эквивалентно потере около 293 тыс. рабочих мест в этом году и 272 тыс. в следующем, передает ТАСС со ссылкой на итальянское СМИ.
Ранее сообщалось, что Италия рекордно нарастила закупку российского газа.
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