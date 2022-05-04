Песков: Запад платит большую цену за ущерб России

Европа и США платят большую цену за попытки нанести ущерб России, Кремль просчитывает самые разные варианты сути западных санкций и ответа на них, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Кремль наблюдает и просчитывает самые разные варианты развития событий на фоне заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что в рамках шестого пакета санкций против России ЕС отключит другие банки от системы SWIFT, введет меры в отношении ответственных за дезинформацию и продолжит борьбу с импортом российской нефти.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран. Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.

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