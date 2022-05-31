Новым президентом «Лукойла» назначен Вадим Воробьев

Украинские беженцы в Болгарии отказались покидать курортные отели

Украинские беженцы в интервью болгарским СМИ массово выражают недовольство программой переселения вглубь страны и отказываются ехать в неизвестность.

Как отмечает Болгарское национальное телевидение, только в одном из отелей на курорте Слынчев бряг проживают 1,5 тыс. человек, которые должны его в ближайшие два дня покинуть, но лишь несколько десятков из них согласились это сделать уже в понедельник организованным властями транспортом. Люди боятся неизвестности и рассказывают журналистам о том, что не знают и не понимают, куда их повезут, передает ТАСС.

«Мы идем в автобус, но нам так и не сказали, куда мы едем и где будем жить, как долго будем добираться. Но мы едем, потому что вернуться на Украину пока не можем», – рассказала пожилая семейная пара Тамара и Андрей.

Больше всего беспокоит переселение женщин с маленькими детьми. «Ситуация очень волнующая, наши знакомые, которые отправились на новое место жительства еще вчера, оказались на уединенной базе, от нее до ближайшего магазина 10 километров, а мне нужны памперсы, детская еда, аптека. Никто ничего не говорит о том, как будут решаться эти проблемы», – поделилась Елена.

Скандалом завершился приезд 19 украинцев в воскресенье на базу отдыха в районе Велико-Тырново. Обнаружив плесень в некоторых номерах, они отказались в них проживать, после чего были переведены в один из частных отелей.

Накануне власти Болгарии решили переселить украинских беженцев из гостиниц на побережье Черного моря в специализированные буферные центры. В минувшее воскресенье украинских беженцев начали выселять из отелей в Болгарии. Ранее власти Болгарии уменьшили размер компенсаций на питание и проживание украинцев, размещенных в болгарских отелях и базах отдыха, с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день, которых по расчетам экспертов хватит на оплату размещения и трехразового питания. На этих условиях согласились работать более 500 отелей и баз отдыха, расположенных в разных районах страны, в большинстве своем все они низкой категории.

По данным единой информационной системы «Болгария для Украины», в Болгарию за все время конфликта прибыло более 290 тыс. украинских беженцев, около 110 тыс. получили в республике временную защиту, этот статус дает право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и финансовую поддержку. Остались в Болгарии около 92 тыс. человек, из них около 39 тыс. детей, около 56 тыс. обеспечены местами для проживания.

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