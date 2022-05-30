Глава Мелитополя назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима

Прогремевший в центре Мелитополя взрыв является циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, заявила глава Мелитополя Галина Данильченко в эфире «России 24».

«Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима, акт, направленный на запугивание жителей нашего города, акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», – передает ее слова РИА «Новости».

«Это ужасная ситуация, и киевский режим никак не может успокоиться с тем, что жители Мелитополя уже не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью с прошлой, мы хотим жить новой жизнью, другой жизнью, мирной жизнью», – добавила Данильченко.

В городской администрации, между тем, произошедшее назвали терактом. «Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начинённая взрывчаткой», – сообщили в администрации.

По данным местных властей, «в результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень – волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе».

«Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов. Идёт следствие, на месте работают криминалисты», – добавили в администрации.

При этом отмечается, что теракт не был покушением на главу Запорожской области Евгения Балицкого.

«Губернатор не живет в этом доме [рядом с которым был взрыв]. Это был теракт против волонтеров», – сообщили в администрации ТАСС.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за теракт в центре Мелитополя ответственна украинская диверсионно-разведывательная группа. Взрыв прогремел в центре города утром в понедельник.