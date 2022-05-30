В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В центре Мелитополя рано утром прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 7.40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», – сообщил он в своем Telegram-канале.

О пострадавших Рогов не сообщил, он также не уточнил причины взрыва. Рогов назвал произошедшее терактом.

Между тем позже источник в администрации города сообщил РИА «Новости», что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

Он добавил, что в центре Мелитополя был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.

28 мая въездной знак в Мелитополь на украинском и латинице заменили на русскоязычную табличку «Мелитополь – Россия навсегда».

Мелитополь находится под контролем российских военных с конца февраля. Это второй по численности населения город в Запорожской области с населением около 160 тыс. человек.