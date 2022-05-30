Назарбаев решил поддержать исключение упоминания о себе из конституции Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на референдуме 5 июня поддержит внесение изменений в конституцию страны, которые исключают упоминание о нем из основного закона, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.

«Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме… Все эти годы я всячески поддерживал его (президента Касым-Жомарта Токаева – прим. ВЗГЛЯД) действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», – процитировал экс-главу государства Ашимбаев в своем Telegram-канале.

По словам Назарбаев также отметил, что сохранение за ним ряда полномочий после ухода с поста президента было необходимо «для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите».

Кроме того, экс-президент, говоря о январских событиях в Казахстане, заявил, что Токаев предотвратили худший вариант их развития..

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Власти объявили режим ЧП и контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

«На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий», – сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что эти события потрясли весь Казахстан. «Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком», – сказал он.

Первый президент призвал выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. «Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках», – добавил он.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении поправок в закон о республиканском референдуме в преддверии намеченного всенародного голосования по обновлению конституции.

Внесенные поправки регламентируют требования к бюллетеням, а также исключают из закона норму, согласно которой вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума.

Ранее госсекретарь республики Ерлан Карин ранее сообщал, что рабочая группа по внесению поправок в конституцию предлагает исключить из основного закона норму, касающуюся статуса первого президента. Как сообщил Карин со ссылкой на мнение правоведов, «историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции».