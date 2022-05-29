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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 20:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
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Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже).
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Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
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Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Путину, поскольку это не дает результатов, но стимулирует у него чувство собственного величия. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
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Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.
Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.
Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
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Подсчитаны мировые запасы пшеницы
Запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, заявила специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон».
«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Сложности связаны с тем, что малые и средние компании, вывозящие российское зерно и не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, стали отрезаны от мирового рынка, указал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
До 1 июля, по предварительным данным, на мировой рынок не будет поставлено порядка 2-3 млн тонн российского зерна.
«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», – подчеркнул Зернин.
Чтобы поправить ситуацию, необходимы срочные меры со стороны ООН, заявил эксперт. Нужно способствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла попадать нуждающимся странам.
«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», – заключил Зернин.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за совместного фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщило The Irish Independent.
Макгрегор сфотографировался с Путиным в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал совместное фото, написав, что считает Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».
На встрече с ирландскими политиками Зеленский заявил, что раньше считал себя фанатом Конора, но изменил свое мнение после публикации.
«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», – приводит The Irish Independent слова члена ирландской делегации, передает РИА «Новости».
За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях в 28 боях. Свой последний поединок ирландец проиграл в июле прошлого года американцу Дастину Порье техническим нокаутом.
Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Политолог объяснил рост рейтинга Путина
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«Единение россиян вокруг власти и устойчивость ее рейтингов на фоне внешнего давления – это уже сложившаяся тенденция для нашего общества», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину превысил 81%.
«Мы видим сохранение тренда на рост рейтингов доверия к президенту, правительству и другим основным политическим институтам. Он базируется на том, что население осознает деструктивный характер влияния извне, видит откровенно прямые и враждебные действия со стороны Запада», – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По его словам, такую ответную реакцию «нашему обществу диктуют, в том числе, история, традиции и культура страны». «Кроме того, это еще и ответ России на расхождение декларируемых Западом целей с его реальными действиями в отношении и Украины, и в целом применительно к внешнеполитической повестке», – подчеркнул аналитик.
Собеседник также обратил внимание на падение рейтингов Джо Байдена. Потуремский связывает это с серией недавних событий – с военной помощью ВС Украины, в том числе – с поставкой тяжелого вооружения. «Также Байден в целом расплачивается за свои агрессивные заявления и действия против России», – добавил собеседник.
Напомним, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос с 80,7% до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.
«Уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%», – говорится в отчете социологической службы. Неделей ранее этот показатель равнялся 77,7%. Деятельность российского кабмина одобряют 52,3% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 52,2%.
Двумя днями ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.
Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.
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Путин назвал Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире
Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Карл Нехаммер по телефону обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава российского государства по просьбе Нехаммера дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.
«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», – отмечается в тексте.
Также Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
Ранее президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл заявлял, что порядка 300 тыс. рабочих мест в Австрии могут исчезнуть в случае возможного прекращения поставок российского газа.
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Российским экспортерам посоветовали избавиться от «токсичной» валюты
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Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала «токсичной» после решения недружественных стран заморозить часть активов, выразил мнение финансист Александр Лосев.
«Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они «подставляют» экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50 процентов валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров», – сказал Лосев РИА «Новости».
Он выразил мнение, что поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли. «Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк», – считает финансист.
Как считает эксперт, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые – это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев.
«Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели – «большевиков», «троцкистов», кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались», – заключил эксперт.
Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили активы Центробанка России примерно на 23 млрд евро. Днем ранее стало известно, что государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 млрд евро. При этом ЕС решил изучить возможность восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна во избежание продовольственного кризиса, сообщил Елисейский дворец.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Ранее Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей.
Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
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ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины
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В американской прессе объяснили, почему ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз на особых условиях не отвечает интересам самого ЕС.
American Conservative указывает, что «специальной процедуры», о которой просит Киев, не существует, а Украина уже «движется ускоренными темпами». Подчеркивается, что «за считанные недели» Украина «выполнила первые шаги», которые «обычно занимают многие месяцы или даже годы». American Conservative считает, что такая политика «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза». Указывается, что «принятие особых законов» специально для Киева «чуждо европейскому праву» и потребует согласия всех стран ЕС.
Издание призвало «придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий», а не «занижать стандарты» и не игнорировать «критерий верховенства закона». «Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости» – все это подаст плохой пример. Смысл закона – не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», – приводит ТАСС текст статьи.
American Conservative считает, что ЕС не должен руководствоваться только гуманитарными соображениями, нужно учитывать экономические и политические интересы, ведь «ЕС – это не благотворительная организация», а «экономический центр силы с глобальными амбициями».
Хотя, как пишет издание, Украина разделяет общие ценности с Западом, ее стремительный процесс вступления в ЕС вызывает беспокойство как в ЕС, так и в США. Вступление Украины в ЕС изменит в нем баланс сил «при голосовании в Совете ЕС», повлияет «на количество членов Европейского парламента».
American Conservative предлагает вместо этого «укрепить программу «Восточное партнерство» и соглашение ЕС и Украины об ассоциации, а также предоставить Украине статус кандидата», что «послужит стратегическим целям и не перевернет всю систему».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение Макрона. Премьер Нидерландов Марк Рютте также выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Тем временем ританский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
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В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
Венгрия разрешила заправляться бензином только автомобилям с местными номерами
Венгрия приняла решение остановить «бензиновый туризм», согласно которому люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в Евросоюзе, пишет Bloomberg.
«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр (1,32 доллар), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», – передает «Ведомости» заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
При этом он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.
Накануне венгерские чиновники объяснили, что ограничительная мера оказалась вынужденной: без введения нового правила в республике возникли бы сложности с бесперебойным снабжением топливом. Власти Венгрии считают «бензиновый туризм», когда за ценным топливом стали приезжать жители соседних стран, где бензин значительно подорожал, злоупотреблением ценовой политикой в стране, так как цены на топливо сейчас зафиксированы.
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