Американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, это стало известно в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», – передает его слова РИА «Новости».

Кириллов уточнил, что интерес Пентагона не просто так проявляет интерес к оспе, поскольку возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества.

В 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, которая в том числе подразумевает вакцинацию всех военных, дипломатического и медицинского персонала.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, биолаборатории на Украине зачастую запускались без соблюдения необходимых норм безопасности.

«Американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лаборатории в г. Мерефа. Профильная организация «Харьковпроект» заявила, что в имеющихся условиях это невозможно, и отказалась утвердить проект. Однако областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности», – передает его слова ТАСС.

Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».