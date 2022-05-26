Минобороны назвало число оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов

В ДНР объяснили причину острой нехватки воды в республике

«Вероятный подрыв гидроузлов в ДНР отступающими украинскими военными ускоряет спецоперацию союзных войск. Сейчас наши территории и без того остро нуждаются в нормальном водоснабжении», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ускорить военную операцию на севере республики из-за проблем водоснабжения.

«Ситуация очень тяжелая, с водой у нас большие проблемы. Она подается в некоторые районы раз в четыре дня, в другие – раз в неделю. А в частном секторе Петровского и Кировского районов Донецка воды нет вообще», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, исторически так сложилось, что вся вода в эти районы идет с севера – со стороны Славянска. «Там расположены насосные станции, которые поднимают воду к нам на возвышенность Донецкого кряжа – в Горловку, Макеевку и собственно Донецк. Пушилин прав: если мы зайдем в осенний сезон без воды – нас ждут огромные проблемы во всем коммунальном хозяйстве, можно даже прогнозировать настоящую катастрофу», – посетовал собеседник.

Представитель ДНР указал, что эту проблему не решить без включения насосных станций. «У меня есть подозрения, что отступающие украинские бойцы не оставят нам эти гидроузлы в надлежащем состоянии. Судя по их террористической ментальности, можно быть уверенными: бандеровцы совершат какую-то диверсию, чем усложнят нам проблему с водой», – признался он.

Исходя из ситуации, союзным войскам не остается ничего другого, как ускорить спецоперацию, подчеркнул Бердичевский. «Сейчас с нашей стороны идет массированная артиллеристская атака по позициям украинских формирований по всей линии соприкосновения. По данным нашей разведки, у них в войсках полный хаос, не вывозят даже тела павших товарищей, фиксируется большое количество отступающих и дезертиров. Поэтому, я надеюсь, что через пару месяцев там все закончится, и наши специалисты возьмутся за запуск насосных станций», – резюмировал собеседник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.

«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – сказал он.

«Нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.

В целом, по его словам, проведение операции в Донбассе ускоряется – капитуляция экстремистов из «Азова» стала решающим фактором, и противник стал чаще сдаваться в плен.

«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные», – заявил Пушилин.

Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».

«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.

Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.

До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».

Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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