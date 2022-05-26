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Патриарх Варфоломей призвал русских монахов на Афоне «сидеть смирно»
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Константинопольский патриарх Варфоломей по греческому общественному телевидению ERT заявил, что у него нет намерения устраивать гонения на русских монахов на Афоне во время своего визита, однако они при этом должны «сидеть смирно», чтобы их не выслали.
Поездка на Афон запланирована на 27-29 мая. «Это не первый раз, когда я посещаю Святую Гору как паломник. Я был на Святой Горе восемь раз. Через 30 лет после того, как Бог счел меня достойным, и я нахожусь на престоле Константинополя, я хочу посетить еще раз, чтобы поблагодарить за это великое благословение», – передает слова Варфоломея РИА «Новости».
«Говорили и писали какие-то странные вещи относительно моего посещения, что я собираюсь изгнать русских монахов. Это мифы. У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи», – сказал Константинопольский патриарх.
Ранее портал antinews.gr сообщал, что греческое правительство готовится по «предложению» Константинопольского патриарха Варфоломея к массовому изгнанию русских монахов с Афона.
Между тем монахи на Афоне заявляют, что община не имеет отношения к этим планам и выступает против изгнания кого-либо из монахов. «Если начнут изгонять старцев русского или славянского происхождения, это разрушит Святую Гору. Об этом скажут патриарху во время его паломнического визита», – заявили монахи.
Напомним, секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы, акцию свяжут с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон.
В Минтруда назвали средний размер пенсии после индексации
Повышенные после индексации пенсии получат 35 млн человек, ее средний размер достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, средняя прибавка составит 1760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Безусловно, добавил Котяков, «размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера», передает РИА «Новости».
«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», – отметил министр.
Ранее министр труда пообещал, что пенсионный фонд России начнет доставлять проиндексированные на 10% пенсии, начиная с 3 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ
Украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «Турция заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для 15 ударных беспилотников». Отмечается, что Анкара уже «оплатила порядка 7 млн долларов». Как рассказал Рогов, производство было «в самом разгаре». По его словам, «отгрузка должна была состояться буквально через несколько месяцев». Как полагает Рогов, российский удар приведет к тому, что «теперь планы и турецкого ВПК, и тем более ВПК режима Зеленского, резко будут пересмотрены», передает ТАСС со ссылкой на «Херсон и Запорожье-24».
Напомним, Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
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Дугин: Россия не должна соглашаться на аннексию Польшей Западной Украины
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Интеграция Украины в Польшу готовится ускоренным темпом, считает философ Александр Дугин. По его мнению, теперь перед украинцами стоит вопрос, в каком государстве они будут жить в будущем – в России или в Польше.
«Теперь всем очевидно, что западенская линия в украинской политике дошла до критической черты, и выбор отныне не между «незалежной Украиной» и возвращением Новороссии в Россию, а о том, где будут жить украинцы – в России или в Польше. Но для Восточной Украины это вообще не приемлемо. Наконец-то здесь всем станет ясно, для чего пришла Россия», – написал заявил главный редактор портала «Катехон»Александр Дугин.
Он отментил, что это не только неприемлемо для Восточной Украины, но может привести к появлению сопротивления и на западе страны, хотя сейчас еще неясно, возобладает ли «прямодушный украинский национализм» или «рабское стремление в ЕС и НАТО».
«Впрочем, это имеет второстепенное значение – Киевом управляют из Вашингтона, местное население и его настроения не имеют никакого значения», – отмечает философ. По его словам, на данный момент все указывает на то, что ускоренным темпом готовится интеграция Украины в Польшу.
«Этим можно было бы воспользоваться, если бы речь для нас шла только о Новороссии. Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – продолжил Дугин.
«Но есть и другая сторона вопроса, – добавил он. – Во-первых, НАТО в таком случае все же расширится в нашем направлении и существенно. Пусть не в полном масштабе, но в половину. Во-вторых, введение польских войск будет означать прямое участие НАТО в конфликте, а значит, все переводится на новый уровень эскалации».
По его мнению, вероятность использования ядерного оружия в этом случае возрастает. «Снова встает вопрос о красных линиях, которые Россия устанавливает с таким трудом и такой ценой. А определять границы между Восточной и Западной Украиной, точнее между Польшей и Россией, придется в боях с натовским контингентом. А это в высшей степени проблематично и рискует перерасти в Третью мировую», – подчеркнул автор.
«И, наконец, в-третьих. Россия, согласившись на аннексию Польшей Западной Украины, утрачивает – пусть пока не очевидный многим – статус друга и освободителя братского украинского народа», – пишет Дугин. По его словам, даже если государство «Украина» прекратит свое существование, то останутся православные украинцы, которых на Западной Украине по- прежнему большинство.
«Это проблема. Получается, что мы размениваем «свою» половину украинцев, на «чужую». А это сделка, а не исполнение освободительной миссии», – делает вывод Дугин.
Напомним, в воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. При этом в самой Польше уже приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. таким образром, Киев и Варшава создают союз не только с уравниванием прав граждан обеих стран, но и с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем.
Ранее Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.
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Транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области
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Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики (ДНР). В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.
В районе железнодорожной станции Покровск ДНР в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.
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Кремль: Москва ждет от Киева принятия требований России
Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.
«Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Ранее в офисе Зеленского заявили о якобы поступающих с Запада сигналах «уступить территории России».
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Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.
Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – заявил он в Telegram.
По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – заявил он.
Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».
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На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных
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Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что на территории «Азовстали» не осталось украинских военных или боевиков-националистов, глава республики сказал: «Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная... Пока никто в этом не распишется», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по словам Пушилина, такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. «Конечно, необходимо будет их выявить, если таковые есть. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено. После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того, как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», – отметил он.
Ранее Пушилин заявил, что проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В офисе Зеленского заявили о поступающих с Запада сигналах уступить территории России
В Европе призывают сдать территории ради мира, Украина не будет участвовать в этом обсуждении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что «в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее»: «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы». Он также подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения.
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт оценил желание Молдавии пересмотреть контракт с Газпромом
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«Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Затем, если Кишинев получит некую фиксированную цену за газ, а потом рыночная стоимость топлива упадет, они снова будут недовольны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кишинев вновь захотел пересмотреть условия контракта на поставки российского газа.
«Молдавия изначально настаивала на том, чтобы цена на газ формировалась на основании привязки к спотовому рынку. Такую схему Россия использует во всех европейских контрактах. Однако Москва пошла на уступки Кишиневу, введя зимой составляющую нефтяной индексации», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что в нынешних условиях на рынке сложилась такая ситуация, что привязка к спотовому рынку приводит к повышению цен на топливо. Но, отметил эксперт, «в этом и суть рыночной стоимости – она сложно предсказуема и постоянно колеблется».
«Теперь Молдавия говорит о фиксированной цене на газ. Но я уверен, что они не согласятся на условные 950 долларов за тысячу кубов. Кишинев хочет, чтобы сырье стоило в районе 200–300 долларов», – подчеркнул Юшков.
Он также отметил, что Молдавия все равно останется недовольной условиями соглашения. «Если вдруг цены на газ упадут до 100 долларов, как это было в 2020 году на фоне коронавируса, то Кишинев вновь запросит пересмотр договора», – уверен собеседник.
«Единственные страны, которые имеют фиксированные цены на российский газ, – Белоруссия и Армения. Но они входят в ЕАЭС. А Молдавия движется ровно в противоположном направлении. Ярким тому подтверждением является подача заявки на ускоренное вступление в ЕС. И тогда совершенно не понятно, почему у них должны быть какие-то особые условия», – рассуждает Юшков.
По словам эксперта, если все же такой контракт будет заключен, то вопросы возникнут и внутри Евросоюза, который оплачивает газ на основании показателей спотового рынка.
«И вообще, чтобы зарекаться о каких-то послаблениях для себя, Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Они по предыдущему контракту должны Газпрому более 700 млн долларов. И Россия все равно пошла навстречу, заключив новое соглашение. И то, что им до сих пор не отключили газ, – политическая воля России», – заключил Юшков.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Додон обещал освободить Молдавию от «лживого режима»
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается «освободить» страну от «лживого режима, захватившего государственные институты».
«Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», – приводит его слова РИА «Новости».
Задержанный в Молдавии Додон через адвокатов заявил, что уголовное дело против него является предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майи Санду, «которая хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента». Он подчеркнул, что не имеет «недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично».
Экс-президент Молдавии заявил, что «в течение последних семи месяцев» получал «предупреждения» не критиковать «правительство и особенно президента страны», ему «настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию».
«В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию – мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие», – сказал он. Додон отметил, что впервые против оппозиционного политика в республике сформирована следственная группа из 50 человек.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия в ближайшие дни.
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