Сербия выразила уверенность в получении газа из России по «честной цене»

Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру

«Мнение Киссинджера не может быть проигнорировано. Вместе с тем, превалирование той или иной позиции на Западе в отношении России напрямую зависит от положения дел на поле боя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину пойти на уступки на переговорах с Россией. В ответ на это Киев счел Киссинджера «давосским паникером».

«На Западе нет полного консенсуса по алгоритму украинского урегулирования. Не секрет, что основная часть истеблишмента и экспертного сообщества занимает достаточно жесткие проукраинские позиции. В том числе – в части вопроса о сохранении территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Но есть альтернативные точки зрения. В частности, это и представленная патриархом американской внешней политики Генри Киссинджером позиция о том, что Украина должна идти на уступки в переговорах с Россией», – отметил эксперт.

«Такие настроения присущи прежде всего так называемым реалистам. То есть людям, которые склонны анализировать международные отношения в большей степени через призму баланса сил, нежели чем призму международных норм и вопросов ценностей», – пояснил он.

«Для реалистов вопросы территориальной целостности и суверенитета рассматриваются в более широком геополитическом контексте. Поэтому мы и слышим подобные высказывания Генри Киссинджера», – добавил собеседник.

«Но пока это точка зрения меньшинства. Она не поддерживается сегодня мейнстримом, поскольку на Украине, как и на Западе, по-прежнему существует атмосфера эйфории от происходящего. Там есть мнение, что война может в корне изменить свой характер, Украина добьется серьезных успехов на поле боя и вопрос о территориальных уступках уйдет с повестки дня», – подчеркнул политолог.

«Безусловно, мнение Киссинджера не может быть проигнорировано, поскольку он пользуется большим уважением в экспертной среде. Но мейнстрим сейчас определяют другие точки зрения», – отметил Кортунов.

«Может это будет несколько цинично, но я считаю, что позиция Запада относительно конфликта зависит от положения дел на поле боя. Если Россия продолжит развивать свое наступление, то и настроения на Западе будут меняться», – допускает эксперт.

«А если Украина сможет каким-то образом остановить российскую армию и уж тем более перейти в какое-то контрнаступление, тогда сторонники западных взглядов получат небывалую уверенность в выбранной тактике и не будут ее менять», – продолжил он.

«Что же касается высказываний советника офиса Зеленского Михаила Подоляка – ему, конечно, характерна склонность к эпатажу. Это своего рода пиар-ход. Но я считаю, этот ход был неуместен в отношении Киссинджера. Люди в команде Зеленского не имеют большого дипломатического опыта, поэтому у них такой своеобразный подход к международным делам», – подчеркнул политолог.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что «партия так называемых сторонников уступок считает, что главное для Запада – это не потерять Россию». «Эти люди ставят борьбу с Китаем на первое место и полагают, что США своей политикой угрожают возможностям Запада в борьбе с Китаем», – пояснил Бордачев.

«Приверженцев таких взглядов достаточно много, но оказать серьезное влияние на текущую повестку они не могут», – добавил он.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он также подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.

В ответ на это Киев назвал Киссинджера «давосским паникером». В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк полагает, что Киссинджер отдал бы России не только часть Украины, но и Польшу с Литвой. По его словам, «хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». «Немного заняты», – приводит его слова ТАСС.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Киссинджера, заявил, что «не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война», Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине.

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