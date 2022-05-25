Вучич заявил о невозможности вводить санкции против России

Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России

Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.

Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».

Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.

Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.

Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.

Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.

Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.

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