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Белорусская группа «Аура» приняла участие в акции «Лучшим воинам мира»
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Лауреат государственной премии Белоруссии группа «Аура» выступила перед участниками специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале госпиталя им. Бурденко в Москве.
Музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
По словам участников коллектива, они с момента начала спецоперации поддерживали российскую армию. «Идея зрела давно приехать и поддержать хорошей песней, добрым словом, пожеланиями от белорусского народа успехов, здоровья и скорейшего выздоровления, победы», – отметили музыканты группы Юлия Быкова и Евгений Олейник.
Ранее в рамках акции ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед медицинским отрядом спецназначения. Также артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве.
Акция «Лучшим воинам Мира» организована Минобороны в феврале совместно с известными деятелями культуры и искусства, поддержавшими военно-политическое руководство страны. В рамках акции в военных госпиталях по всей стране прошло более 100 выступлений популярных артистов, 350 встреч с известными спортсменами, политическими и общественными деятелями, 63 мастер-класса и образовательных факультатива.
Песков об увольнении российского дипломата в ООН: Он против нас
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации России на Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».
«Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», – передает его слова ТАСС.
Напомним, советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции России на Украине.
Шойгу объяснил медленные темпы спецоперации на Украине
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Наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он пообещал продолжить специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.
«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от украинской армии, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.
Глава военного ведомства отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», – сказал Шойгу.
На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса.
«Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило 6 тыс. человек», – сказал министр.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал
, что Россия не гонится за сроками проведения спецоперации. «Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», – заявил Патрушев.
Во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
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Мединский опубликовал полную версию тоста Сталина за русский народ
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал полный стенографический вариант тоста Сталина «За русский народ!», произнесенный им 77 лет назад на приеме в честь командиров Красной армии в Кремле.
«25 мая 1945 года он был напечатан в «Правде» в сокращенном и приглаженном виде. В моей книге «Война. Мифы СССР» привожу его в подлинном стенографическом варианте», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа (бурные, продолжительные аплодисменты, крики ура).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!
За здоровье русского народа! (бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)».
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
По словам Мединского, ни смены этнополитических ориентиров, ни недоверия к другим народам СССР, ни намека на новую волну репрессий, ни стремления видеть русских покорными большевикам он здесь не увидел.
«Все это, поверьте, разработки кухонных политологов и газетных стратегов. По-моему, здесь простая благодарность. Простая гордость за свой народ. И столь редкое для вождей любого калибра, тем более прижизненного тирана-полубога Сталина, признание своей вины», – дал авторскую оценку тосту Мединский.
Напомним, помощник президента России Владимир Мединский считает, что личность Иосифа Сталина не являлась причиной репрессий 1930-х годов в СССР, поскольку дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года.
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Медведев резко раскритиковал итальянский план мирного урегулирования на Украине
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Четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИД передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Первый пункт плана предусматривает нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС.
«Про нейтральный статус все правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это вранье. Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», – заявил зампредседателя Совбеза.
Медведев считает, что Украину в Евросоюзе видеть «явно не хотят, слишком затратно и опасно».
«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», – саркастически отметил он.
Второй пункт итальянского плана предлагает автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины.
«Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», – считает Медведев.
Согласно третьему пункту Крыму предлагается полная автономия в составе Украины.
«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Медведев также указал, что сама Украина договариваться совсем не хочет.
«О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей», – написал Медведев.
«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать», – подытожил заместитель председателя Совбеза.
Ранее в Кремле заявили, что предложение Италии по урегулированию конфликта на Украине пока не видели в Кремле, но рассчитывают, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления
До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, предложения получат оценку.
В четверг газета «Репубблика» сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Сообщается, что предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Захарова прокомментировала намерение Лондона отправить военные корабли в Одессу
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«Россия неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами. Но с нами не идут на контакт», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее, по данным The Times, глава британского МИД Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу для вывоза зерна.
«Ни украинская сторона, ни ее западные хозяева не хотят обсуждать с Россией способ решения сложившейся ситуации. При этом Москва неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видимо, Британия хочет получить зерно за поставленное Лондоном оружие. И если Лиз Трасс ощутила голод, то пусть работает с киевским режимом, который игнорирует наши предложения», – заключила Захарова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например, Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
При этом глава МИД России Сергей Лавров 11 мая заявил, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Задержанный в Ростовской области признался в вербовке 800 человек в «Азов»
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Вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
«Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в «Азов» через интернет. Так было завербовано около 800 человек. По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Между тем выяснилось, что задержанному в Ростовской области вербовщику СБУ 28 лет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан подросток, который готовил по заданию СБУ теракты в школах.
По данным регионального телеканала «Вести. Дон», который пообщался с подозреваемым, совершить теракты его заставлял мужчина по имени Влад, контактировавший с националистическими батальонами. По информации телеканала, молодой человек на протяжении девяти лет находил в соцсетях и среди знакомых добровольцев для бандформирований.
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Песков отреагировал на предложение переименовать Курилы
Инициатива о переименовании Курильских островов приветствуется, но это уже ранее предлагало Русское географическое общество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Инициатива Русского географического общества, как вам известно, президентом которой является Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши – исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была», – сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова, дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.
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США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу
Срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая, сообщил Минфин США.
Как сообщает ведомство, его управление по контролю за иностранными активами не станет «возобновлять положения генеральной лицензии 9С». Действие лицензии прекращается 25 мая в 00.01 по времени Восточного побережья США (07.01 мск), передает ТАСС.
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям, передает РИА «Новости».
В конце апреля Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу
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«Появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность, поскольку рано или поздно они могут вмешаться в военный конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы.
«Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел сказал недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков.
«В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. На сколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти», – добавил эксперт.
Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. «Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику», – отметил он.
«Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», – заметил военный эксперт.
«На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится», – подчеркнул собеседник.
«Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО», – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.
Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. «Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать. Либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам», – отметил он.
«В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», – резюмировал он.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Чехия передала Украине боевые вертолеты и согласилась чинить бронетехнику ВСУ
Чехия передала Украине боевые вертолеты и вместе со Словакией разрешила украинским военным переправить через свои границы десятки бронированных машин для ремонта, прежде чем они вернутся в зону боевых действий, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что такие шаги означают значительную эскалацию поддержки Западом Украины в ее борьбе с Россией. Боевые вертолеты Ми-24 советской разработки были переброшены на Украину за последние недели, передает WSJ.
Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил власти Чехии за их поставки Украине.
Ранее Дания решила передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon.
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Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
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Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
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Минобрнауки: Россия намерена перейти на собственную систему высшего образования
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Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования, сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – передает со ссылкой на слова министра РИА «Новости».
Болонский процесс (англ. Bologna Process) – серия встреч на уровне министерств и соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования.
Одной из основных целей Болонского процесса является «содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Это также находится в тесной связи с реформированием учебных планов.
В Кремле оценили публикацию Time про Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о публикации журнала Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, в статье много непонятного.
Ранее Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом издание поручило представить Путина его оппоненту, а Зеленского – его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а про Путина – Алексей Навальный, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции», – сказал Песков.