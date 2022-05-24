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Суд в Москве заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую
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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», – сообщил источник ТАСС.
Белоцерковской заочно вменяются два эпизода публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Она объявлена в международный розыск.
Напомним, что в марте предприниматель и блогер Вероника Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.
В СК сообщили, что Белоцерковская находится за пределами Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Ей грозит наказание от штрафа в размере от 3 млн рублей до 10 лет колонии.
Россия заявила о спорном с Финляндией статусе двух территорий
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Потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире «Россия-24».
«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи», – цитирует его «Лента.ру».
Дипломат отметил, что Сайменский канал связывает внутренние водные пути Финляндии с Финским заливом Балтийского моря. Чижов напомнил, что Россия сдает в аренду Финляндии узкую полоску суши вдоль этого канала. «Что теперь с этим будет? Надо посмотреть», – задался вопросом дипломат.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Лавров напомнил слова министра Российской Империи о великих державах
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Высказывание министра иностранных дел Российской Империи А. М. Горчакова о том, что великие державы не нуждаются в признании, сохраняет актуальность, поскольку человеческая натура не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Думаю, [эта фраза Горчакова] актуальна. Человеческая натура не меняется, несмотря на технологический прогресс, появление новшеств в информационной и других сферах. Человек всегда хочет отстаивать свои интересы. Если он сильный, целеустремленный, в известной степени упрямый, то ему будет легче добиваться того, чтобы его таким воспринимали», – приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос, заданный министру в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что похожая история складывается и с государствами. «Только здесь более заметно, когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду Горчаков, – отметил министр. – Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация – крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская Империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние».
Лавров добавил, что палитра национального состава России богаче, чем, например, в США, где для людей устроили «плавильный котел». «Они всех переплавляли, все сразу стали американцами. Как сказал мой товарищ: «Мы все американцы. На лбу написано «права человека», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в средине мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
Горчаков был главой МИД Российской Империи в 1856–1882 гг. В 1871 г. добился отмены ограничительных положений Парижского мирного договора 1856 г., запрещавших России держать военный флот на Черном море. Участвовал в создании «Союза трех императоров» (система взаимных военно-политических гарантий между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1870-80-х гг.). Обеспечил невмешательство европейских государств в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
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Захарова: Зеленский легализует захват Украины поляками
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Киевский режим, утверждая особый правовой статус граждан Польши, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», – написала Захарова в своем Telegram.
Она отметила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны.
В воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. В ходе выступления в Верховной раде, где присутствовал также украинский лидер Владимир Зеленский, Дуда призвал международное сообщество «требовать от России прекратить агрессию и полностью покинуть территорию Украины». Он добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, а два государства смогут отстраивать общее счастье.
Зеленский же анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Рогозин предложил переименовать Курильские острова
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия в честь кораблей и событий времен русско-японской войны.
«Почему эти острова не имеют русских названий?.. Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», – передает РИА «Новости» слова Рогозина, сказанные в эфире радио Sputnik.
Группу островов Хабомаи можно было назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
Также Рогозин заявил, что острова и весь Тихий океан «пропитаны русской кровью». Он отметил: то, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России.
Ранее Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
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Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
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Экономисты предсказали риск «голландской болезни» из-за курса рубля
Высокие цены на нефть и укрепление курса рубля временно сдерживают инфляцию, однако доминирование нефтегазового сектора при сильной национальной валюте чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем, считают эксперты.
Приток средств от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, могут спровоцировать «голландскую болезнь» экономики, когда высокий курс приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе, считает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко на круглом столе «Внешние вызовы для российской экономики», прошедшем в Институте экономики РАН, передает РБК.
В условиях нехватки критического импорта сильный рубль может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок, полагают другие аналитики.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем властям нужен сильный рубль.
На Украине погиб племянник замминистра обороны России
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По его словам, погибший военнослужащий – Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. Он выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ.
«Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками», – отметил глава Ингушетии.
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Британия поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу
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Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает The Times со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Уточняется, что реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны Соединенных Штатов, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Эксперт назвал безвыходным положение США в ситуации с Тайванем
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«Страны Восточной Азии, которым предлагается заключить антикитайский союз, задают США вопрос: а вы будете защищать границы союза? Байдену не остается ничего другого, кроме как отвечать «да». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джон Байден пообещал вступить в войну с Китаем ради защиты Тайваня.
«Байден находится в Токио, завтра там состоится саммит QUAD, отступать ему некуда. Если бы он начал вилять, усложнилась бы его ситуация на переговорах с Японией, которую усиленно тянут в AUKUS. Поэтому так нужно было ответить», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В то же время это был очень плохой ответ с точки зрения перспектив самих Штатов, добавил эксперт. «С точки зрения американского законодательства, не существует никакого государства Тайвань. С конца 70-х существует только один Китай со столицей в Пекине. Эту «политику одного Китая» придумал госсекретарь Генри Киссинджер во время правления Ричарда Никсона, но она осталась в силе и после 1974 года, когда та администрация ушла из Белого дома», – объяснил эксперт. «При этом вне рамок официальных договоров лидеры США действительно обещали элите Тайваня военным путем защитить остров в случае нападения КНР», – добавил американист.
«Но при Бараке Обаме и в первые месяцы правления Джо Байдена риторика по поводу острова стала мягче. Уже не говорили, что «мы напрямую вступимся», а говорили «мы дадим Тайваню все необходимое, чтобы он мог сам защитить себя», – рассказал эксперт.
«Политика одного Китая» понадобилась в 70-е годы Америке, в частности, для того, чтобы оторвать КНР от Москвы и экономически интегрировать ее с Западом. Схема американцев выглядела так: мы считаем, что существует только один Китай и в то же время мы против насильственного присоединения острова Тайвань к КНР. И всех этот статус-кво долгое время устраивал», – рассказал Дробницкий.
«Раньше Китай был частью Pax Americanа. Большой, серьезной, неудобной, опасно растущей, но все-таки частью долларовой экономики и большого стратегического мира Штатов. Сейчас этого нет. Поэтому приходится говорить более определенно, и от Байдена это потребовали», – пояснил американист.
«Теперь возник новый контекст. Глобальная система, которую укрепляла Америка, разваливается буквально на глазах. И теперь страны Восточной Азии, которым Штаты предлагают объединиться в антикитайские союзы, задаются вопросом к Вашингтону: а будете ли вы защищать границы AUKUSа?» – продолжает Дробницкий. В этих условиях, по словам эксперта, Байдену не остается ничего другого, кроме как утвердительно отвечать «да» на подобный вопрос.
«Ответь Байден в свойственной ему уклончивой дипломатичной манере, Япония восприняла бы это резко негативно», – заметил собеседник. «Они видят, как Путин на Украине делает то, что считает исторически важным. Конечно, их беспокоит вопрос безопасности. Представьте, если Пекин возьмет сейчас и заберет себе эту территорию», – рассуждает он. «Американцы это понимают, поэтому их лидер и подтверждает, что это их обязательство – защищать союзников, в том числе военным путем», – продолжил эксперт.
«Байден, конечно, был вынужден так ответить, но теперь пойдут «круги по воде». Китайцы отреагируют жестко. Да и в оппозиционной американской прессе зазвучат голоса о том, что «Байден нас втащит в войну с Китаем», – спрогнозировал он.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет необходимость. «Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден. Он напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он. Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.
В ответ МИД Китая заявил, что Вашингтону не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Позднее в команде Джо Байдена попытались дезавуировать его обещание вступить в войну с КНР. Слова президента о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщил телеканалу NBC со ссылкой на источник в Белом доме. «Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», – передает слова источника РИА Новости.
«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», – заявил, в свою очередь, сам 98-летний Генри Киссинджер, автор формулы о «политике одного Китая».
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Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерии
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Западные СМИ признали, что часть населения украинской Бучи погибла от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
«Вопиющий пример – раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», – сказал Небензя, передает РИА «Новости».
По его словам, под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители города погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Цены на бензин в США побили очередной рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,596 доллара за один галлон, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Средняя стоимость галлона бензина марки Regular поднялась до 4,596 доллара. Самые высокие цены по стране остаются в штате Калифорния, передает ТАСС.
Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на 1,19 доллара (1,08%), до 111,47 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
Активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй – это левый фланг Авдеевки», – передает ТАСС.
Безсонов отметил, что силы ДНР уже закрепились в Красном Лимане, бои идут в северной части города. Он уточнил, что боевые действия идут также в районе города Гуляйполя в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк
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Народная милиция ЛНР и российские военные продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, переоборудованных вооруженными формированиями Украины в укрепрайоны, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Местные жители подтверждают, что целый ряд мелких населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Украинские [вооруженные] формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения [ВФУ] в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются», – сообщил посол Луганской народной республики в России.
«Также были попытки отвода [подразделений ВФУ] из Лисичанска в сторону Северска, но вышедшая из города колонна практически полностью была ликвидирована, вероятнее всего, попала на минное поле. В Приволье сегодня местные жители слышали звуки обстрелов из ПТУРов, артиллерии, стрелкового оружия», – рассказал Мирошник.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
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Эрдоган назвал «шоу» ситуацию по урегулированию на Украине
Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку, заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.
«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Мы смело выразили свою позицию России», – передает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает развивать свои отношения с Россией.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
В конце апреля Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
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Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу
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«Появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность, поскольку рано или поздно они могут вмешаться в военный конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы.
«Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел сказал недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков.
«В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. На сколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти», – добавил эксперт.
Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. «Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику», – отметил он.
«Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», – заметил военный эксперт.
«На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится», – подчеркнул собеседник.
«Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО», – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.
Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. «Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать. Либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам», – отметил он.
«В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», – резюмировал он.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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